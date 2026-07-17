मानसून में लिवर को हेल्दी कैसे रखें?

मानसून बरसात के साथ ठंडी हवा और राहत भी लेकर आता है, लेकिन साथ ही बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का खतरा भी बढ़ाता है। बारिश के दौरान जगह-जगह जमा होने वाले गंदे पानी और संक्रमित भोजन के कारण हेपेटाइटिस A और E जैसी लिवर से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए मानसून में लोग बाहर का खाना-पीना कम कर देते हैं। सी.के बिड़ला हॉस्पिटल, गुरुग्राम के एसोसिएट डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर तुषार तायल बताते हैं कि “लिवर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि यह बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने, डाइजेशन को बेहतर बनाने और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखने का काम करता है।” लिवर को नेचुरल तरीके से हेल्दी रखना है तो डॉक्टर के बताए इन 5 पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। जब लिवर स्वस्थ रहेगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर बनी रहेगी।