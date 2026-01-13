मसल गेन करने के लिए क्या खाना चाहिए?









Muscle Kaise Badhaye: इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग मसल बनाने को हेवी वेट लिफ्टिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। भले ही वेट लिफ्ट करने से मसल्स स्ट्रांग होती हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन सिर्फ में डंबल उठाने से सब नहीं होता है। आप वर्कआउट से पहले व बाद में क्या खाते हैं, इसपर भी आपकी मसल गेन का प्रोसेस निर्भर करता है। साइंस कहता है कि हमें मसल गेन करने के लिए हाई प्रोटीन, हेल्दी इनटेक और कार्बोहाइड्रेट का इनटेक करने की जरूरत होती है। सब यही कहते हैं लेकिन कोई यह नहीं बताता कि आखिर असल में खानी कौन-कौन सी चीजें हैं। इसलिए आज हम आपको इस लेख में 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी मसल बनाने में मदद करेंगे।