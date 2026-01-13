Select Language

इन 5 चीजों को खाने से बनेगी मसल, जिम में वेट लिफ्ट करने में नहीं होगी परेशानी

Foods For Muscle Gain: अगर आप हेवी वेट लिफ्ट करना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को खाना शुरु कर दें। यह आपको हेल्दी तरीके से मसल गेन करने में मदद करेंगी।

Written by Vidya Sharma | Published : January 13, 2026 3:36 PM IST

मसल गेन करने के लिए क्या खाना चाहिए?

Muscle Kaise Badhaye: इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग मसल बनाने को हेवी वेट लिफ्टिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। भले ही वेट लिफ्ट करने से मसल्स स्ट्रांग होती हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन सिर्फ में डंबल उठाने से सब नहीं होता है। आप वर्कआउट से पहले व बाद में क्या खाते हैं, इसपर भी आपकी मसल गेन का प्रोसेस निर्भर करता है। साइंस कहता है कि हमें मसल गेन करने के लिए हाई प्रोटीन, हेल्दी इनटेक और कार्बोहाइड्रेट का इनटेक करने की जरूरत होती है। सब यही कहते हैं लेकिन कोई यह नहीं बताता कि आखिर असल में खानी कौन-कौन सी चीजें हैं। इसलिए आज हम आपको इस लेख में 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी मसल बनाने में मदद करेंगे।

चिकन ब्रेस्ट खाएं

वह लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वह अपनी डाइट में चिकन ब्रेस्ट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और फैट नहीं पाया जाता है। इसलिए आपने कई लड़कों को देखा होगा कि वह कम से कम दिनभर के एक मील में अपनी डाइट में शामिल करते हैं। आप 26-31 ग्राम प्रोटीन खाएं। इसे आप ग्रिल करके जिम जाने से पहले या बाद में खा सकते हैं। Also Read - इन फूड्स को खाने से महीने भीतर ही बढ़ने लगेंगे मसल्स

पूरा अंडा खाएं

हम पूरा अंडा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ लोग एग वाइट खाते हैं तो कुछ एग यॉक, लेकिन अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो पूरा अंडा खाएं। इसमें सभी अमीनो एसिड, विटामिन बी 12, विटामिन डी और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह मसल गेन करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप इसे जिम करने के बाद खाएं।

नट्स एंड सीड्स

आप अपनी डाइट में रोजाना 1 मुट्ठी मिक्स नट्स और सीड्स शामिल करें। इनमें सभी में कई पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम आदि। यह सभी आपके शरीर में एनर्जी देने में और तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इन्हें आप रोजाना जिम के बाद खाना शुरु कर दें। आप चाहें तो इन्हें घी में रोस्ट करके भी खा सकते हैं। Also Read - शरीर में दर्द या मांसपेशियों में खिचांव आने पर अपनाएं ये 4 होम ट्रीटमेंट, नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत

ग्रीक योगर्ट का सेवन

आपको बता दें कि ग्रीक योगर्ट में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको बता दें कि आम दही की तुलना में ग्रीक योगर्ट में दोगुनी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसे आप वर्कआउट के तुरंत बाद या फिर रात को सोने से पहले के साथ खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन और केसीन दोनों पाए जाते हैं जो हमारी मसल को अमीनो एसिड देते रहते हैं।

सैल्मन फिश खाएं

यह हम सभी जानते हैं कि फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड का सबसे बेहतरीन सोर्स होती है। खासकर आपको सैल्मन खानी चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो मसल्स को तेजी से रिपेयर करने का काम करता है और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करता है। आप सैल्मन को लंच या डिनर, कभी भी काम सकते हैं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - मांसपेशियों को करना है मजबूत, तो फॉलो करें ये टिप्स