जीभ का रंग बताए आपकी बीमारी! आयुर्वेद के ये संकेत न करें नजरअंदाज

आयुर्वेदा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर के दोषों के आधार पर बीमारी का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर का हर अंग हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहता है। आयुर्वेद के अनुसार- जीभ न केवल भोजन के स्वाद पहचानने का माध्यम है बल्कि यह हमारे पाचन, रक्त की स्थिति और शरीर में मौजूद दोषों (वात, पित्त, कफ) का संकेत भी देती है। अगर आप रोजाना अपनी जीभ को ध्यान से देखेंगे, तो पता चलेगा कि उस पर सफेद परत जमा होती है। जब आप जीभ को साफ कर देते हैं, तो वो लाल हो जाती है। ठीक इसी तरह जीभ का रंग आपकी शरीर की बीमारियों का भी संकेत देती है। जीभ का कौन सा रंग आपको कौन सी बीमारी है, इसके बारे में बताता है आज हम आपको बताने जा रहे हैं।