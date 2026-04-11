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जीभ का रंग बताए आपकी बीमारी! आयुर्वेद के ये संकेत न करें नजरअंदाज

आपकी जीभ आपके स्वास्थ्य का आईना है। रोज सुबह कुछ सेकंड निकालकर अपनी जीभ को देखें, क्योंकि यह आपको शरीर के अंदर की कई समस्याओं के शुरुआती संकेत हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में...

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 11, 2026 9:23 AM IST

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जीभ का रंग बताए आपकी बीमारी!

आयुर्वेदा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें शरीर के दोषों के आधार पर बीमारी का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर का हर अंग हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहता है। आयुर्वेद के अनुसार- जीभ न केवल भोजन के स्वाद पहचानने का माध्यम है बल्कि यह हमारे पाचन, रक्त की स्थिति और शरीर में मौजूद दोषों (वात, पित्त, कफ) का संकेत भी देती है। अगर आप रोजाना अपनी जीभ को ध्यान से देखेंगे, तो पता चलेगा कि उस पर सफेद परत जमा होती है। जब आप जीभ को साफ कर देते हैं, तो वो लाल हो जाती है। ठीक इसी तरह जीभ का रंग आपकी शरीर की बीमारियों का भी संकेत देती है। जीभ का कौन सा रंग आपको कौन सी बीमारी है, इसके बारे में बताता है आज हम आपको बताने जा रहे हैं।

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सफेद परत (White Coating) - शरीर में टॉक्सिन का संकेत

दिल्ली की गट हेल्थ कोच मनप्रीत कालरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर इस बात की जानकारी दी है कि जीभ का कौन सा रंग शरीर की किस बीमारी के बारे में बताता है। अगर आपकी जीभ पर सफेद परत जमी रहती है, तो यह आयुर्वेद में आम (Ama) यानी शरीर में जमा विषैले तत्वों का संकेत है। ह स्थिति तब होती है जब पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और खाना सही से पच नहीं पाता। जीभ पर सफेद परत की समस्या से बचाव के लिए हल्का और सुपाच्य खाना ही खाएं, सुबह गुनगुना पानी पिएं और पत्ती से रोजाना सुबह उठने के बाद जीभ को साफ करें। Also Read - रोज सुबह उठकर थकान महसूस क्यों होती है और इससे बचने के लिए किया करना चाहिए?

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जीभ का आगे का हिस्सा लाल होना- पित्त और तनाव का संकेत

एक्सपर्ट बताती हैं कि अगर जीभ का अगला हिस्सा लाल दिखाई देता है, तो यह पित्त दोष बढ़ने और मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। जो लोग ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, गुस्सा और चिंता में रहते हैं, तो उनके शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है। इसके कारण जीभ का आगे वाला हिस्सा लाल हो जाता है। जीभ के वाला हिस्सा लाल होने पर ठंडी तासीर वाले फूड्स जैसे कि नारियल पानी, खीरा और ताजे फल खाएं।

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जीभ में दरारें (Cracks) - वात दोष और डिहाइड्रेशन

जीभ पर दरारें दिखना शरीर में पानी की कमी या वात दोष के बढ़ने का संकेत है। इसके लिए पर्याप्त पानी न पीना, अत्यधिक तनाव और नींद की कमी के कारण होती है। जीभ की दरारों को ठीक करने के लिए दिनभर में 3 लीटर पानी पिएं। घी, तेल और हल्के मसाले वाला खाना खाएं। Also Read - रात को 7 बजे से पहले खाना खाने के 5 फायदे, डाइट में क्या लें ये भी जानें

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पीली या चिकनी परत (Yellow/Greasy Coating)- लिवर और पित्त समस्या

एक्सपर्ट का कहना है कि अग जीभ पर पीली या चिपचिपी परत दिखाई देना पित्त बढ़ने, लीवर की समस्या या एसिडिटी का संकेत है। जो लोग जरूरत से ज्यादा तला- भुना हुआ खाना खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं उनकी जीभ अक्सर पीली और चिकनी परत वाली होती है। इसे मैनेज करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स, नींबू पानी का सेवन करें। लिवर और पित्त बढ़ने पर अन्य बीमारियों का खतरा न हो, इसके लिए डॉक्टर से इलाज करवाएं।

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सूजी हुई जीभ (Swollen Tongue) - कफ

सूजी हुई जीभ कफ दोष, पानी रुकने (water retention) या फूड एलर्जी का संकेत हो सकती है। ज्यादा नमक, एलर्जी और खराब मेटाबॉलिज्म सूजी हुई जीभ का कारण बनती है। इस स्थिति में नमक का सेवन कम करें, डिटॉक्स डाइट अपनाएं और जब जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी लें। Also Read - शरीर में खून न बनने के कौन से कारण हो सकते हैं? जानें कैसे करें इनके लक्षणों की पहचान