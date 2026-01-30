Select Language

यूरिक एसिड बढ़ने पर जरूरी है सही डाइट लेना, जानें क्या खाएं और क्या नहीं?

Dr Brij Vallabh Sharma

High Uric Acid Diet in Hindi: अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। जानें, हाई यूरिक एसिड में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

Written by Anju Rawat | Published : January 30, 2026 11:26 AM IST

हाई यूरिक एसिड में क्या खाएं-क्या नहीं?

High Uric Acid Diet: यूरिक एसिड शरीर में प्यूरीन के टूटने से बनता है। जब किडनी इसे सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती है, तब खून में इसका स्तर बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होकर दर्द और सूजन पैदा करता है। गलत खानपान, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन और कम पानी पीने से यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए खान-पान का विशेष महत्व है। सही डाइट को फॉलो करके यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इससे गठिया रोगियों को भी दर्द और सूजन से राहत मिलेगी। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनिया कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. ब्रिज वल्लभ शर्मा से जानते हैं यूरिक एसिड में क्या खाएं और क्या नहीं?

सब्जियों का सेवन करें

यूरिक एसिड बढ़ने पर आप लौकी, तोरई, कद्दू और खीरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इससे किडनी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।

फल जरूर खाएं

फलों में आप नाशपाती, संतरा या चेरी आदि का सेवन कर सकते हैं। चेरी को यूरिक एसिड कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स और पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिससे किडनी बेहतर तरीके से काम करती है।

कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स

यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए आप कम फैट वाला दूध, दही और छाछ का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद मिलती है। आपको पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। इससे यूरिक एसिड का जोड़ों में जमाव कम होता है।

रेड मीट और सी फूड् से परहेज

यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो रेड मीट, ऑर्गन मीट और प्रोसेस्ड मीट का सेवन करने से बचें। हाई यूरिक एसिड रोगियों के लिए सी फूड भी नुकसानदायक हो सकते हैं। इन चीजों का सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है।

राजमा और चना दाल का सेवन कम करें

हाई यूरिक एसिड के रोगियों को राजमा, चना और मसूर दाल का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। आपको शराब और बीयर से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा, मीठे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड जूस से दूरी बनाकर रखें। इनमें फ्रक्टोज होता है, जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है।

लाइफस्टाइल को भी रखें हेल्दी

हाई यूरिक एसिड रोगियों के लिए सिर्फ डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल को भी हेल्दी बनाए रखना जरूरी है। आप नियमित हल्की एक्सरसाइज करें और वजन को नियंत्रित रखें। पर्याप्त नींद और तनाव को कम रखने से भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।