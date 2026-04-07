गर्मी में जरूर खाएं 5 चीजें, शरीर में बनी रहेगी ठंडक और बढ़ सकती है एनर्जी 

गर्मियों में धूप और पसीने की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। इसमें सबसे आम है- डिहाइड्रेशन। इस मौसम में डिहाइड्रेशन होना बेहद आम है। गर्मियों में ज्यादातर लोगों को शरीर में पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी से आलस, थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा आदि का सेवन करना पसंद करते हैं, जबकि ये सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नेचुरल चीजों का सेवन करना चाहिए। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि गर्मियों में एनर्जेटिक रहने के लिए क्या खाएं?