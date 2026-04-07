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गर्मी में जरूर खाएं 5 चीजें, शरीर में बनी रहेगी ठंडक और बढ़ सकती है एनर्जी 

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

गर्मियों में अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अपनी डाइट में कुछ चीजों को जरूर शामिल करें।

Written by Anju Rawat | Published : April 7, 2026 6:47 PM IST

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गर्मियों में एनर्जेटिक कैसे रहें?

गर्मियों में धूप और पसीने की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। इसमें सबसे आम है- डिहाइड्रेशन। इस मौसम में डिहाइड्रेशन होना बेहद आम है। गर्मियों में ज्यादातर लोगों को शरीर में पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी से आलस, थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा आदि का सेवन करना पसंद करते हैं, जबकि ये सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नेचुरल चीजों का सेवन करना चाहिए। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि गर्मियों में एनर्जेटिक रहने के लिए क्या खाएं?

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तरबूज और खरबूजा खाएं

गर्मियों में तरबूज का सेवन जरूर करना चाहिए। तरबूज में पानी अधिक मात्रा में होता है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है और पानी की कमी दूर होती है। गर्मियों में ज्यादातर लोगों को शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ऐसे में तरबूज खाना फायदेमंद होता है। तरबूज खाने से शरीर को एनर्जी भी मिलती है। गर्मियों में अपनी रोज की डाइट में तरबूज जरूर शामिल करें। आप गर्मियों में खरबूजे का सेवन भी कर सकते हैं। खरबूजे में भी पानी अधिक मात्रा में होता है, जिससे पूरी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। Also Read - बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है और किन बीमारियों के इलाज में किया जाता है?

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खीरे का सेवन करें

गर्मियों में खीरे का सेवन जरूर करना चाहिए। खीरे में पानी अधिक मात्रा में होता है, जिससे पानी की कमी दूर होती है। आप गर्मियों में खीरे को सलाज या जूस के रूप में ले सकते हैं। ज्यादातर लोग खीरे को सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं। खीरे में फाइबर और पानी की मात्रा काफी अधिक होती है, इससे पेट को ठंडक मिलती है और पाचन-तंत्र में भी सुधार होता है। खीरा खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और व्यक्ति फ्रेश-फ्रेश फील करता है।

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नारियल पानी पिएं

गर्मियों में नारियल पानी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। रोजाना नारियल पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और पानी की कमी भी दूर होती है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। गर्मियों में रोजाना एक गिलास नारियल पानी पीना काफी फायदेमंद होता है। नारियल पानी पीने से शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। Also Read - क्या गर्मी में चेहरे पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं? जानें कैसे लगाने से मिल सकता है फायदा

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छाछ या लस्सी पिएं

गर्मियों में छाछ या लस्सी का सेवन करना भी लाभकारी होता है। गर्मियों में एनर्जेटिक और स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में छाछ या लस्सी जरूर शामिल करें। इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन को मजबूत बनाते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करते हैं। छाछ और लस्सी पीने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। अपनी समर डाइट में 1-1 गिलास छाछ और लस्सी जरूर शामिल करें।

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बेल का जूस पिएं

आप गर्मियों में बेस का जूस भी पी सकते हैं। बेल की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में इस जूस को पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। रोजाना बेल जूस पीने से शरीर को एनर्जी भी मिलती है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - रात में अश्वगंधा का सेवन करने से क्या होगा?