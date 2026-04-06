लिवर में गर्मी बढ़ने पर क्या खाना-पीना चाहिए? जानें 5 ठंडी तासीर की चीजें शरीर को रखेंगे ठंडा

लिवर की गर्मी कम करने के लिए क्या खाएं?









लिवर शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। इसलिए लिवर का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन, ज्यादा मसालेदार, फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स खाने से लिवर में गर्मी बढ़ जाती है। लिवर में गर्मी बढ़ने से त्वचा पर दाने, पेट में जलन , त्वचा पर जलन, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ज्यादा धूप और लंबे समय तक गर्मी में रहने से भी लिवर में हीट बढ़ सकती है। लिवर में गर्मी बढ़ने पर आपको ऐसे फूड्स या ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए, जो तासीर में ठंडे होते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं लिवर में गर्मी बढ़ने पर क्या खाना-पीना चाहिए?