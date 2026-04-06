Select Language

लिवर में गर्मी बढ़ने पर क्या खाना-पीना चाहिए? जानें 5 ठंडी तासीर की चीजें शरीर को रखेंगे ठंडा

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Liver Cooling Tips: लिवर में गर्मी बढ़ने पर कई दिक्कतें होने लगती हैं। इसके लिए आप कुछ ठंडी तासीर की चीजों का सेवन कर सकते हैं। इनसे पेट की जलन भी शांत होती है।

Written by Anju Rawat | Published : April 6, 2026 8:10 AM IST

1/6

लिवर की गर्मी कम करने के लिए क्या खाएं?

लिवर शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। इसलिए लिवर का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन, ज्यादा मसालेदार, फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स खाने से लिवर में गर्मी बढ़ जाती है। लिवर में गर्मी बढ़ने से त्वचा पर दाने, पेट में जलन , त्वचा पर जलन, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ज्यादा धूप और लंबे समय तक गर्मी में रहने से भी लिवर में हीट बढ़ सकती है। लिवर में गर्मी बढ़ने पर आपको ऐसे फूड्स या ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए, जो तासीर में ठंडे होते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं लिवर में गर्मी बढ़ने पर क्या खाना-पीना चाहिए?

2/6

नारियल पानी पिएं

लिवर में गर्मी बढ़ने पर आपको नारियल पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर गर्मियों में आपको पेट में जलन होती है तो नारियल पानी जरूर पिएं। नारियल पानी पेट को ठंडक पहुंचाता है और पेट-सीने की जलन शांत होती है। नारियल पानी पीने से लिवर को भी ठंडक मिलती है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसे पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है। Also Read - सिर्फ एक महीने के लिए छोड़ कर देखिए शराब, लिवर में ये बदलाव देखकर आप भी हो जाएंगे खुश

3/6

गोंद कतीरा ड्रिंक पिएं

गर्मियों में गोंद कतीरे का शरबत पीना भी फायदेमंद होता है। गोंद कतीरे की तासीर ठंडी होती है, अगर आप गर्मियों में इसका रोजाना सेवन करेंगे तो इससे शरीर को ठंडक मिलेगी। गोंद कतीरे का शरबत पीने से एसिडिटी की समस्या ठीक होती है। इस शरबत को पीने से लू और गर्मी से बचाव होता है। गोंद कतीरे का शरबप पीने से लिवर की गर्मी शांत होती है। इससे पेट और सीने की जलन भी कम होती है।

4/6

तरबूज खाएं

गर्मियों में तरबूज का खूब सेवन किया जाता है। तरबूज में पानी अधिक मात्रा में होता है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसलिए तरबूज को गर्मी के लिए एक बेस्ट फल माना जाता है। तरबूज खाने से लिवर की गर्मी शांत होती है और इससे पेट को ठंडक मिलती है। तरबूज खाने से लिवर को ठंडक मिलती है और इससे पेट की जलन भी शांत होती है। Also Read - रमजान में रोजा रख रहे लिवर के मरीज? छोटी-छोटी लापरवाही कर सकती हैं लिवर को खराब

5/6

खीरा खाएं

गर्मियों में खीरा खाना बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से खीरा खाएंगे तो इससे सेहत को कई लाभ मिलेंगे। खीरा, लिवर की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। खीरे की तासीर ठंडी होती है, अगर आप नियमित रूप से खीरा खाएंगे तो इससे लिवर की गर्मी कम होगी। खीरा खाने से पेट और सीने की जलन भी शांत होती है। रोजाना खीरा खाने से पेट को ठंडक मिलती है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं।

6/6

नींबू पानी पिएं

लिवर की सेहत के लिए नींबू भी बेहद फायदेमंद होता है। लिवर की गर्मी कम करने के लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं। नींबू पानी में विटामिन सी होता है, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है और गर्मी को शांत करने में मदद करता है। अगर आप गर्मियों में रोजाना नींबू पानी पिएंगे तो इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और एसिडिटी से भी छुटकारा मिलेगा। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - सिर्फ हार्ट ही नहीं शरीर के इन जरूरी अंगों को भी डैमेज कर सकता है High Triglycerides, जानें कैसे होगा कंट्रोल