सर्दियों में शाम को चाय के बजाय पिएं ये 5 डिंक्स, इम्यूनिटी रहेगी मजबूत और नहीं होगा सर्दी-जुकाम

Verified VERIFIED By: Dr. Sugeeta Mutreja

Drinks for Winters: सर्दियों में आप भी रोज शाम को चाय-कॉफी पीते हैं, तो इसे आज ही छोड़ दें। आप इनके बजाय कुछ हेल्दी ड्रिंक्स ऑप्शन अडोप्ट कर सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : January 14, 2026 11:36 AM IST

सर्दियों में शाम को क्या पिएं?

Drinks for Evening: सर्दियों में ज्यादातर लोग शाम के समय चाय और कॉफी का सेवन करते हैं। इससे भले ही नींद और थकान गायब होती है, लेकिन शाम को चाय पीने से आपको रात में अनिद्रा की समस्या हो सकती है। शाम को चाय और कॉफी पीने से गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए शाम को आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए, जो हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। आप हर्बल टी पी सकते हैं या काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी ड्रिंक्स पीनी चाहिए, जो पाचन के लिए अच्छी हो और गैस-एसिडिटी भी न बनाए। शाम को हेल्दी ड्रिंक्स पीने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव होता है। आइए, सर्दियों में शाम को क्या पीना चाहिए (Sardiyo me Sham ko Kya Pina Chahiye)?

वेजिटेबल सूप पिएं

सर्दियों में अपनी डाइट में वेजिटेबल सूप जरूर शामिल करें। आप रोज शाम को चाय-कॉफी के बजाय सब्जियों का सूप बनाकर पी सकते हैं। वेजिटेबल सूप में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। वेजिटेबल सूप पीने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। इस सूप को पीने से कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस सूप को पीने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दी-जुकाम, गले की खराश ठीक होती है।

अदरक और तुलसी की चाय पिएं

सर्दियों में अदरक और तुलसी की चाय भी पी जा सकती है। इसके लिए एक पैन में पानी डालें, इसमें अदरक का एक छोटा टुकड़ा और तुलसी की कुछ पत्तियां डालें। इसे अच्छी तरह से उबालें और छानकर पी लें। अदरक और तुलसी की चाय पीने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और मौसमी बीमारियों से भी बचाव होता है। इस चाय को पीने से सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है।

गुड़ और सोंठ का काढ़ा पिएं

सर्दियों में गुड़ और सोंठ का काढ़ा पीना भी बेहद फायदेमंद होता है। आपको सर्दियों में रोज शाम को गुड़ और सोंठ का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। इस काढ़े को पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। काढ़े को पीने से सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। आप रोजाना गुड़ और सोंठ का काढ़ा पी सकते हैं। यह काढ़ा पाचन-तंत्र के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसलिए इस काढ़े को अपनी विंटर डाइट में जरूर शामिल करें।

हल्दी वाला दूध पिएं

सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीना बेहद लाभकारी होता है। आपको सर्दियों में शाम के समय चाय-कॉफी के बजाय हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए। आप एक गिलास दूध में हल्दी पाउडर डालकर पका लें। आप इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च मिला सकते हैं और इसके बाद इसका सेवन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग रात में हल्दी वाला दूध पीते हैं। लेकिन, अगर आपको गैस या पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं तो आप शाम के समय इस दूध का सेवन कर सकते हैं।

शहद और दालचीनी का काढ़ा पिएं

सर्दियों में शाम के समय आप शहद और दालचीनी का काढ़ा पी सकते हैं। यह चाय और कॉफी की तुलना में काफी हेल्दी होता है। इस काढ़ें में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और कई रोगों को दूर भगाते हैं। इस काढ़े को पीने से शरीर की सूजन और ब्लोटिंग भी ठीक होती है। शहद और दालचीनी का काढ़ा पीने से मौसमी बीमारियों से छुटकारा मिलता है।