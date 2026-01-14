Drinks for Evening: सर्दियों में ज्यादातर लोग शाम के समय चाय और कॉफी का सेवन करते हैं। इससे भले ही नींद और थकान गायब होती है, लेकिन शाम को चाय पीने से आपको रात में अनिद्रा की समस्या हो सकती है। शाम को चाय और कॉफी पीने से गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए शाम को आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए, जो हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। आप हर्बल टी पी सकते हैं या काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी ड्रिंक्स पीनी चाहिए, जो पाचन के लिए अच्छी हो और गैस-एसिडिटी भी न बनाए। शाम को हेल्दी ड्रिंक्स पीने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव होता है। आइए, सर्दियों में शाम को क्या पीना चाहिए (Sardiyo me Sham ko Kya Pina Chahiye)?