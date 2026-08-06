hamburger icon
  • हेल्थ न्यूज़
  • Photo Gallery
  • मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स

मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स

मानसून में अनहेल्दी खान-पान और मसालेदार खाना खाने से डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे-

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : August 6, 2026, 7:45 PM

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स photo icon1/6

मानसून में पाचन को दुरुस्त रखने के लिए क्या करें?

बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है। मानसून के दौरान पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे दस्त, उल्टी, गैस, अपच, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है दूषित पानी, बासी खाना, नमी बढ़ना और बैक्टीरिया-वायरस का तेजी से पनपना। अगर मानसून में आपका भी बार-बार पेट खराब हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ टिप्स को आजमाकर पाचन को दुरुस्त बना सकते हैं और पेट से जुड़ी समस्याओं से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि मानसून में पाचन को दुरुस्त कैसे रखा जाए?

मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स photo icon2/6

1. ताजा और घर का बना खाना खाएं

मानसून में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि घर का बना हुआ ताजा खाना ही खाएं। लंबे समय तक रखा हुआ या दोबारा गर्म किए गए खाने में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो कई तरह के बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इस मौसम में आपको सड़क किनारे मिलने वाले कटे हुए फल, चाट, गोलगप्पे और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। Also Read - क्या फ्रिज में रखा खाना बारिश के मौसम में भी सेफ है? जानें सही फूड स्टोरेज के तरीके

मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स photo icon3/6

2. सिर्फ साफ और गर्म पानी पिएं

मानसून में दूषित पानी पेट के संक्रमण की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। इसलिए हमेशा उबला हुआ और फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। अगर आप बाहर से पानी पी रहे हैं, तो सुनिश्चित करें की पानी की गुणवत्ता सही हो। इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और पानी की कमी न हो।

मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स photo icon4/6

3. हाइजीन का ख्याल जरूर रखें

मानसून में गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। इसलिए इस मौसम में हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मानसून में आप हाइजीन को बनाए रखने के लिए खाना खाने से पहले और शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह धोएं। आप चाहें तो एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गंदे हाथों से खाना खाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।अगर दस्त 2-3 दिन से ज्यादा रहें, मल में खून आए, तेज बुखार हो या बार-बार उल्टी हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। Also Read - बारिश में क्यों कम हो जाती है सूंघने की क्षमता? ENT स्पेशलिस्ट बता रहे हैं इसके कारण

मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स photo icon5/6

4. हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं

मानसून में ज्यादातर लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। लेकिन, इस मौसम में ज्यादा मसालेदार, तला-भुना और ऑयली खाना खाने से पाचन-तंत्र पर दबाव पड़ सकता है। इस मौसम में आप दाल, खिचड़ी, सूप, दही और उबली हुई सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। ये भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और पाचन को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं।

मानसून में बार-बार पेट खराब हो जाता है तो क्या करें? पाचन को दुरुस्त बनाएंगे ये टिप्स photo icon6/6

किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

कुछ लोगों में मानसून के दौरान पेट का संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, डायबिटीज और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को मानसून में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इन लोगों को मानसून में बाहर का खाना से परहेज करना चाहिए। साथ ही, फिल्टर किया हुआ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। Also Read - मानसून में मच्छरों से बचाव के 8 तरीके जानें

thehealthsite.com Authors

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More