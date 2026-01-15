Select Language

जिम में शोल्डर एक्सरसाइज करने के बाद अगर दर्द हो तो क्या करें?

Shoulder Pain Kaise Kam Kare: क्या आपको भी जिम में शोल्डर करने के बाद पेन होता है? अगर हां तो इन 5 तरीकों से बैक पेन को ठीक करें और अपनी जिम जाने की मोटिवेशन को बढ़ाएं।

Written by Vidya Sharma | Published : January 15, 2026 3:28 PM IST

एक्सरसाइज का दर्द कैसे ठीक करें?

Shoulder Exercise Se Pain Kyu Hota Hai: हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल में जिम जाना शुरू किया है। ऐसे व्यक्तियों के रोजाना किसी न किसी बॉडी पार्ट में दर्द रहता है, क्योंकि हमने हाल में अपनी मसल्स से अधिक एक्टिविटी करवाई है, लेकिन कुछ समय में उन्हें स्ट्रेचिंग की आदत हो जाएगी। वैसे शोल्डर एक्सरसाइज के बाद दर्द होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपने गलत तरीके से बैक मारी हो, या सही से वार्मअप और स्ट्रेचिंग न की हो, रोटेटर कफ या टंडन में सूजन आ गई हो या मसल्म ज्यादा खिंच गई हों। दर्द के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस दर्द को ठीक करने के उपाय सभी लोगों को नहीं पता होते हैं। दर्द की वजह से कुछ लोग जिम जाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आप यह गलती बिल्कुल न करें और शोल्डर पेन को कम करने के लिए इन तरीकों को आजमाएं।

पहला तरीका है सिकाई का

अगर आपने जिममें पहली बार शोल्डर एक्सरसाइज की है तो जाहिर सी बात है शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन हिम्मत न हारें। अगर आपके अधिक दर्द हो रहा है तो पहले ठंडे पानी की सिकाई करें। यह दर्द और सूजन को कम करने में मदद करेगा। इसके बाद जब दर्द थोड़ा कम हो जाए और शरीर में जकड़न महसूस हो तो गर्म पानी से सिकाई करें ताकि मसल्स रिलेक्स हो पाएं।

तेल की मालिश

अगर आपको हाथ हिलाने या ऊपर उठाने में ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप सरसों के तेल को गर्म करके, कंधों की मालिश कर सकते हैं। यह आपके दर्द को ठीक करने और मसल्स को रिलेक्स फील करवाने में करेगा। आप चाहें तो सरसों के तेल में एक लहसुन की कली को पकाकर, तैयार तेल से मालिश कर सकते हैं। दोनों ही तरीके असरदार साबित होंगे।

हल्की स्ट्रेचिंग करें

कभी-कबार हम बॉडी बनाने के चक्कर में सिर्फ डंबल उठाने पर ध्यान देते हैं, यह भूल जाते हैं कि हमारी मसल्स को स्ट्रेचिंग की भी जरूरत होती है। इसलिए रोजान एक्सराइज करने से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग करना बिल्कु न भूलें। स्कूल में पीटी पीरियड के दौरान जो छोटी-मोटी एक्सरसाइज की जाती थीं, बस वही आपको अब भी करनी हैं।

खुद को हाइड्रेट रखें

हमारा शरीर में 65%-70% पानी होता है, ऐसे में अगर में हम पानी कम पिएंगे तो बॉडी डीहाइड्रेट हो जाएगी और कमजोरी फील होगी। जिम जाने वालों को तो खासकर अपने वॉटर इनटेक का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह वर्कआउट कर रहे होते हैं। इसलिए आप खूब पानी पिएं।

प्रोटीन इनटेक में कमी न रखें

मसल बिलडिंग और रिपेयरिंग के लिए शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो इससे मसल पेन हो सकता है। इसलिए अपनी दिनभर के एक मील में प्रोटीन सही मात्रा जरूर शामिल करें। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।