दस्त होने पर गलती से भी न खाएं ये चीजें, वरना दिनभर टॉयलेट सीट पर बैठे रहेंगे आप

What can you not eat during diarrhea: लूज मोशन वैसे तो एक ऐसी स्थिति है, जो काफी सामान्य होती है। हालांकि, अगर खान-पान पर ध्यान न दिया जाए, तो यह दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है।

Written by Kishori Mishra | Published : February 16, 2026 3:48 PM IST

दस्त होने पर क्या नहीं खाना चाहिए?

Worst foods to eat with diarrhea: लूज मोशन सबसे खराब समस्याओं में से एक होती है। हालांकि, वैसे तो यह एक आम समस्या है, लेकिन अगर यह दिक्कत 24 घटों तक बनी रहती है और आप अपने खान-पान पर ध्यान नही देते हैं, तो यह दिक्कत काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल पतला, पानी जैसा और बार-बार आता है, जिससे आपको दिन में कई बार बाथरूम जाना पड़ता है। इसके साथ पेट में ऐंठन, पेट फूलना, मतली, उल्टी, कमज़ोरी और कुछ मामलों में बुखार भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान आप क्या खाते-पीते हैं, यह रिकवरी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहां हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको लूज मोशन के दौरान खाना चाहिए और किन्हें नहीं।

लूज़ मोशन होने पर क्या तकलीफ होती है?

लूज़ मोशन होने पर सिर्फ पेट में दर्द या ऐंठन ही नहीं होती है, बल्कि इसके साथ कई अन्य समस्याएं भी हो सकती है। दरअसल, बार-बार पतला मल आने से डिहाइड्रेशन, मतली, उल्टी, चक्कर आना, थकान और पेट में ऐंठन हो सकती है। इसके अलावा, कई लोगों को भूख न लगना, कमज़ोरी, भ्रम और बुखार भी होता है। इस दौरान हैवी, तैलीय या ठीक से न पका हुआ खाना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब कर सकता है।

दूध और डेयरी प्रोडक्ट

दस्त होने पर डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल, दूध या फिर मिल्क प्रोडक्ट में लैक्टोज होता है, जिसे पचाने में परेशानी होती है। इसलिए दूध से बनी चीजें, जैसे- पनीर, चीज इत्यादि का सेवन न करें।

मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड्स

दस्त की दिक्कत होने पर मसालेदार चीजों का सेवन न करें। वहीं, प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से भी बचना चाहिए। ऐसे आहार का सेवन करने से आपके पाचन की दिक्कतें बढ़ती हैं, जिसके कारण दस्त की शिकायत और अधिक बढ़ सकती है।

तली-भुनी चीजें

डायरिया या फिर दस्त की परेशानी होने पर तली-भुनी चीजों का सेवन करने से बचें। अगर आप तले हुए, तैलीय, फैटी, या चिकने खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे पचाने में दिक्कत हो सकती है। इससे आपकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ सकती है।

कच्ची सब्जियों के सेवन से बचें

कच्ची सब्जियां कई लोग हेल्दी मानते हैं, लेकिन अगर आपको दस्त की दिक्कते हैं, तो इस दौरान कच्ची सब्जियां जैसे -प्याज, मक्का इत्यादि का सेवन न करें। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है।