रात को सोने से पहले ऑयली स्किन पर क्या लगाना चाहिए?

Night skin care routine for oily skin: गर्मियों में ऑयली स्किन की परेशानी को कम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सीजन में स्किन पर काफी ज्यादा पसीना आता है। साथ ही पोर्स भी काफी ज्यादा खुल जाते हैं। वहीं, रात के समय ऑयल कंट्रोल करना थोड़ा और मुश्किल का काम है, क्योंकि रात के समय हमारी स्किन खुद को रिपेयर कर रही होती है और ज्यादा सीबम यानि तेल बनाती है। एक ओर जहां स्किन से ज्यादा तेल को कंट्रोल करना जरूरी है। वहीं, दूसरी ओर स्किन हाइड्रेटेड और बैलेंस्ड रखना जरूरी है। इस लेख में हम ऑयली स्किन के कारणों के बारे में जानेंगे और आपको रात के स्किनकेयर रूटीन के बारे में स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी देंगे, जिससे आपकी स्किन ऑयल फ्री फील करे। आइए जानते हैं-