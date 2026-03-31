गर्मियों में रात को चेहरे पर क्या लगाना चाहिए? जानिए 5 चीजें जिससे सुबह उठने पर चेहरा दिखेगा फ्रेश

गर्मियों में रात को चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?









गर्मियां आते ही तेज धूप, पसीना, धूल और प्रदूषण मिलकर चेहरे की चमक को कम कर देते हैं। ऐसे में गर्मियों में रात को स्किन केयर ज्यादा जरूरी हो जाती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि गर्मियों में रात को चेहरे के लिए सही स्किन केयर अपनाया जाए, तो इससे चेहरे के दाग-धब्बे कम होते हैं। नाइट स्किन केयर रूटीन गर्मियों में होने वाली सन टैनिंग, पिंपल्स को रैशेज की समस्या को भी शांत करता है। रिसर्च बताती है कि गर्मियों में दिनभर हमारी त्वचा कई बाहरी तत्वों के संपर्क में रहती है। इससे त्वचा डैमेज होती है और उसकी नमी भी कम हो जाती है। रात को जब हम सोते हैं, तब स्किन खुद को रिपेयर करती है। इस समय अगर सही चीज लगाने से चेहरे पर उसका असर कई गुणा बढ़ जाता है। देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं, रात को चेहरे पर क्या लगाकर सोने से (Garmiyon mein Raat ko chehre par kya lagana chahiye) आपकी स्किन को फायदा मिलेगा।