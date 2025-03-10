40+ की महिलाएं रात में चेहरे पर क्या लगाएं?









40 साल की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि इस उम्र के बाद कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन, सिर्फ सेहत ही नहीं त्वचा की देखभाल करनी भी जरूरी होती है। 40 साल के बाद त्वचा में कोलेजन का उत्पादन कम हो जाता है। इससे त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइंस जल्दी पड़ने लगती हैं। त्वचा डल, बेजान और लटकी हुई नजर आने लगती है। इसलिए इस उम्र के बाद त्वचा की सुबह-शाम देखभाल करनी चाहिए। ज्यादातर महिलाएं मॉर्निंग स्किनकेयर करती हैं। लेकिन, नाइट स्किनकेयर करना जरूरी नहीं समझती हैं। रात के समय स्किन खुद को रिपेयर करती है। इसलिए नाइट स्किनकेयर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आइए, जीविशा क्लिनिक गुजरांवाला टाउन और यमुना विहार की फाउंडर और चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आकृति गुप्ता से जानते हैं कैसे करें नाइट स्किनकेयर रूटीन?