World Malaria Day 2026: मलेरिया की जांच के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए? यहां देखें पूरी लिस्ट

मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे (World Malaria Day 2026) मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मलेरिया और मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, जिसकी समय पर सही जांच (Diagnosis) कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है और भविष्य में होने वाली गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि अगर किसी व्यक्ति को बार-बार बुखार, ठंड लगना, पसीना या कमजोरी महसूस हो रही है तो उसे मलेरिया का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।