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World Malaria Day 2026: मलेरिया की जांच के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए? यहां देखें पूरी लिस्ट

What test is done to confirm malaria: मलेरिया का पता लगाने के लिए कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे के मौके पर जानते है मलेरिया की जांच के लिए कौन- कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 24, 2026 5:22 PM IST

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मलेरिया की जांच के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए?

मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे (World Malaria Day 2026) मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मलेरिया और मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, जिसकी समय पर सही जांच (Diagnosis) कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है और भविष्य में होने वाली गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि अगर किसी व्यक्ति को बार-बार बुखार, ठंड लगना, पसीना या कमजोरी महसूस हो रही है तो उसे मलेरिया का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।

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ब्लड स्मीयर टेस्ट (Peripheral Blood Smear)

मलेरिया का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्लड स्मीयर टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। सीडीसी के अनुसार, ब्लड स्मीयर टेस्ट मलेरिया की सबसे भरोसेमंद जांच है। इस टेस्ट में खून की एक बूंद लेकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है इससे मलेरिया के परजीवी (Plasmodium) और उसकी प्रजाति का पता चलता है। इस टेस्ट के जरिए मलेरिया के प्रकार की भी जानकारी मिलती है। जिससे इसका इलाज करना आसान हो जाता है। Also Read - Osteoporosis: पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हड्डियां तेजी से कमजोर क्यों होती जा रही हैं?

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PCR टेस्ट (Polymerase Chain Reaction)

मलेरिया का पता लगाने के लिए PCR टेस्ट एक एडवांस और सटीक टेस्ट है। PCR टेस्ट के जरिए मलेरिया परजीवी का DNA पता चलता है। रिसर्च बताती है कि PCR टेस्ट कम संक्रमण (Low parasite level) में भी सटीक जानकारी दे सकता है। यह टेस्ट बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

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Complete Blood Count (CBC)

यूं तो कंप्लीट ब्लड काउंट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है। यह मुख्य रूप से मलेरिया का संकेत देता है। इस टेस्ट के जरिए प्लेटलेट्स (Platelets) कम होना, हीमोग्लोबिन में कमी की जानकारी का पता चलता है। हालांकि सीबीसी टेस्ट यह नहीं बताता है कि किसी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं, लेकिन इस बीमारी का संकेत जरूर दे देता है। Also Read - गर्मी में धूप लेने का सबसे सही समय क्या होता है?

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रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT)

रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट 15 से 20 मिनट में आपको रिपोर्ट देता है। इसमें खून की बूंद से एंटीजन की पहचान की जाती है। भारत जैसे देश में जहां एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उनके लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट काफी फायदेमंद हो सकता है।

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कब कराएं मलेरिया टेस्ट?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि बार-बार तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी या कमजोरी महसूस होती है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर मलेरिया का टेस्ट करवाना चाहिए। इसके साथ ही, जिन क्षेत्रों में मच्छरों की संख्या ज्यादा है, उन्हें भी मलेरिया का टेस्ट करवाना चाहिए।  Also Read - घर पर मलेरिया से बचाव के 5 आसान उपाय, रोजाना अपनाने से नहीं काटेगा एक भी मच्छर