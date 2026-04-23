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किडनी खराब होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं?

Verified Medically Reviewed By: DR. Vineet

किडनी खराब होने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से बार-बार पेशाब भी आ सकता है।

Written by Anju Rawat | Published : April 23, 2026 5:27 PM IST

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किडनी खराब होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं?

क्या आपके हाथ-पैरों में सूजन दिख रही है? या बार-बार पेशाब आने की समस्या हो रही है? अगर हां, तो यह किडनी खराबी का संकेत हो सकता है। किडनी का मुख्य काम खून साफ करना, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालना और तरल संतुलन बनाए रखना होता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो इसे किडनी फेल होना या Chronic Kidney Disease कहा जाता है। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है और शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं कि किडनी खराब होने पर क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं?

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1. शरीर में सूजन

किडनी खराब होने पर शरीर में सूजन हो सकती है। दरअसल, किडनी खराब होने पर शरीर में अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकल पाता है। इसकी वजह से पैरों, टखनों और हाथों पर सूजन नजर आ सकती है। अगर आपको शरीर के किसी भी हिस्से पर सूजन दिखाई दे रही है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। Also Read - किडनी खराब होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? जानें क्या हैं इसके मुख्य कारण

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2. बार-बार पेशाब आना

किडनी खराब होने पर आपको बार-बार पेशाब आने जैसी समस्या हो सकती है। किडनी खराब होने पर पेशाब की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बार-बार बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खासकर, रात के समय यह परेशानी ज्यादा हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को पेशाब में झाग या खून भी आ सकता है।

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3. थकान और कमजोरी

किडनी खराब होने पर रोगी को हर वक्त थकान और कमजोरी बनी रह सकती है। दरअसल, किडनी खराब होने से शरीर में कई टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। इससे आपको बिना काम के ही थकान, सुस्ती जैसा महसूस हो सकती है। Also Read - अगर हाई BP के साथ दिखें ये लक्षण तो किडनी की जांच जरूरी कराएं, डॉक्टर ने दी सलाह

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4. उल्टी

किडनी खराब होने पर आपको उल्टी और जी मिचलाने की परेशानी हो सकती है। दरअसल, किडनी खराब होने पर पाचन-तंत्र प्रभावित होता है। इससे रोगी को भूख कम लगती है और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। इतना ही नहीं, मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है।

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5. सांस लेने में दिक्कत

किडनी खराब होने पर सांस लेने में परेशानी हो सकती है। किडनी डैमेज होने की वजह से शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जो फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से सांस फूलने और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। Also Read - Morning Urine का रंग क्या बताता है? 5 संकेत जो किडनी खराबी की ओर करते हैं इशारा