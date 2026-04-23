किडनी खराब होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं?









क्या आपके हाथ-पैरों में सूजन दिख रही है? या बार-बार पेशाब आने की समस्या हो रही है? अगर हां, तो यह किडनी खराबी का संकेत हो सकता है। किडनी का मुख्य काम खून साफ करना, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालना और तरल संतुलन बनाए रखना होता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो इसे किडनी फेल होना या Chronic Kidney Disease कहा जाता है। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है और शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं कि किडनी खराब होने पर क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं?