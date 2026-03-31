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Sara Tendulkar की स्किन कैसे इतना नैचुरली ग्लो करती है? उनके स्किन केयर रूटीन से जानें

Sara Tendulkar Beauty Tips: सारा तेंदुलकर जैसी नेचुरली ग्लोइंग स्किन का सपना आज हर लड़की को है और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको किसी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है।

Written by Mukesh Sharma | Published : March 31, 2026 1:37 PM IST

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सारा तेंदुलकर ब्यूटी सीक्रेट

Sara Tendulkar Skin Care Routine जब भी आप सारा तेंदुलकर की सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर देखते हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इनकी स्किन आखिर इतनी ग्लोइंग कैसे है? अपने मन में ये सवाल लाने वाले सिर्फ आप नहीं बल्कि ज्यादातर लोग होते हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटी सारा जैसा ग्लो पाना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन कई बार वे सोचने लगती हैं कि शायद सारा बहुत महंगे और अच्छी क्वालिटी के स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, सारा तेंदुलकर का स्किन ग्लो पूरी तरह से नेचुरल है और एक नेचुरल स्किन ग्लो किसी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं नहीं आता बल्कि स्किन की नेचुरल केयर करने से ही आता है। तो चलिए सारा तेंदुलकर का स्किन केयर रूटीन जानते हैं, ताकि उनके नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट का पता लगाया जा सके।

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दिनभर पीती हैं खूब पानी

पानी स्किन के लिए बेहद जरूरी है और सारा रोजाना खूब पानी पीती हैं, जिसका असर उनकी स्किन पर साफ-साफ दिखता है। स्किन के नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए और स्किन से जुड़ी अन्य समस्याएं होने के खतरे कम करने के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। Also Read - कोरोना के नए वेरिएंट BA.3.2 के लक्षण क्या है? भारत में इसकी वैक्सीन है या नहीं? जानिए सबकुछ

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डाइट का रखती हैं खास ध्यान

स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड और स्किन फ्रेंडली डाइट का होना जरूरी है। क्योंकि हमारी स्किन को कई जरूरी पोषक तत्व डाइट से ही मिलते हैं। सारा अपनी डाइट का खास ध्यान रखती हैं और बाहर का खाना व जंक फूड्स आदि से बचती हैं। अगर आपको भी सारा जैसी नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहिए तो बाहर का व अनहेल्दी फूड्स छोड़ दें और हेल्दी, बैलेंस्ड और स्किन फ्रेंडली डाइट अपनाएं जिसमें सब्जियां, फल, नट्स, सीड्स और हाई फाइबर फूड्स शामिल हों।

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जेंटल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का यूज

कई बार हम अपना स्किन ग्लो पाने के लिए महंगे स्ट्रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में हल्के स्किन केयर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका कोई नुकसान भी न हो। सारा तेंदुलकर आमतौर पर जेंटल फेस क्लींजर व अन्य स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। अगर आप भी किसी स्ट्रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे अभी छोड़ दें। Also Read - 1 हफ्ते में बालों को कितनी बार धोना चाहिए? जानें, सही रूटीन और इसके पीछे का साइंस

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सोने से पहले मेकअप की सफाई

यह गलतियां कई लड़कियां करती हैं, जब उन्हें कहीं जाना होता है तो वे मेकअप तो कर लेती हैं लेकिन रात को सोने से पहले उसे उतारती नहीं है। इससे स्किन को नुकसान होता है और इसलिए सारा तेंदुलकर इस बात का खास ध्यान रखती हैं। रात को सोने से पहले मेकअप उतारकर फेस वॉश करना उनके स्किन केयर रूटीन का हिस्सा है। इसलिए आपको भी रात को सोने से पहले याद से मेकअप उतारकर किसी जेंटल क्लींजर या फेस वॉश के साथ चेहरा साफ कर लेना चाहिए।

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पूरी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज

रोजाना पर्याप्त नींद लेना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए सारा अपने लाइफस्टाइल को लेकर इसका खास ध्यान रखती हैं। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - ब्लैकहेड्स, पिंपल्स और ऑयली स्किन को दूर करने के लिए फायदेमंद है चारकोल, एक्सपर्ट से जानें इस्तेमाल का सही तरीका