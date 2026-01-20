Select Language

क्या छोटे बच्चों के सामने कपड़े बदलना सही है, जानें बच्चे की Psychology पर इसका क्या असर पड़ता है

Kya Bache ke Samne Kapde Badalna Sahi Hai: पेरेंट्स के द्वारा की जाने वाली कई छोटी-छोटी एक्टिविटी जो लगती तो आम हैं, लेकिन बच्चे की मानसिकता पर गहरा असर डालती है। ऐसे ही एक टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं।

Written by Mukesh Sharma | Published : January 20, 2026 4:37 PM IST

बच्चे के सामने कपड़े बदलना

Changing Cloth in Front of Child: पेरेंट्स जो भी करते हैं हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक्टिविटी करते हैं, कहीं न कहीं उसका असर बच्चे पर पड़ता ही है। लेकिन पेरेंट्स कई बार इसे बारीकी से नहीं समझ पाते हैं और जाने-अनजाने मे कई ऐसी गलतियां बच्चों के सामने ही कर देते हैं, जिस पर बच्चे की साइकोलॉ़जी पर गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चे के आगे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों का हर पेरेंट्स को पता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके प्रभाव के बारे में पेरेंट्स बारीकी से नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों के सामने कपड़े बदलने की आदत को ही देख लीजिए। कई बार पेरेंट्स छोटे बच्चों के आगे ही कपड़े बदलने लग जाते हैं, जिसका असर बच्चे की मानसिकता पर कहीं न कहीं जरूर पड़ता है और वह क्या असर पड़ता है इस बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

बच्चे की साइकोलॉजी को समझें

वैसे तो बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उसके चलने, बात करने और अन्य एक्टिविटीज को लंबे समय तक स्टडी किया जाता है। लेकिन कुछ सरल शब्दों में कहें तो आमतौर पर बच्चे की साइकोलॉजी कुछ इस तरह की होती है, कि बच्चा जितना छोटा होता है वह उतना ही अपनी मां से कनेक्टेड होता है और उसके बाद अपने पिता से। इसके अलावा जो भी बच्चे के साथ घर में अन्य व्यक्ति रहता है, चाहे व दादा-दादी, सगे भाई-बहन या कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ भी जुड़ जाता है।

इमोशनली कनेक्टेड होता है बच्चा

बच्चा इमोशनली जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, वह उसे ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसकी एक्टिविटी को ही सीखता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे के सामने कुछ ऐसी एक्टिवीटी न की जाए जिससे बच्चे की मानसिकता पर गलत असर पड़ता हो। इसलिए ऐसी किसी भी एक्टिविटी को बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए जो बच्चे की मानसिकता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालती हो

क्या बच्चे के सामने कपड़े बदलना ठीक है?

जैसा कि हमने बताया कि बच्चा बहुत कुछ अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखता है और प्राइवेसी भी उनमें से एक है। अगर बच्चा 2 साल से ज्यादा का है, तो उसके सामने कपड़े बदलने की आदत सही नहीं मानी जाएगी। क्योकि इस उम्र के बाद बच्चा धीरे-धीरे प्राइवेसी सीखने लग जाता है और अगर पेरेंट्स उसके सामने ही कपड़े बदल लेते हैं, तो यह चीज बच्चे के लिए भी नॉर्मल बन जाती है।

कौन से काम नहीं किए जाने चाहिए

इसके अलावा भी बहुत सी चीजे हैं जिनमें से कुछ के बारे में तो पेरेंट्स को पता होता है जैसे गलत शब्द न बोलना, गुस्सा न करना, धूम्रपान या शराब न पीना आदि। लेकिन इन सबके अलावा भी कुछ चीजें हैं जैसे बच्चे के सामने नहाना नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति के शरीर के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपने अंडरगार्मेंट्स को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए।

बच्चे को प्राइवेसी सिखाना क्यों जरूरी

प्राइवेसी जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और बच्चे को वह सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे के जीवन से बहुत सारे रिस्क कम हो सकते हैं। अगर बच्चा समय रहते प्राइवेसी सीख जाता है, तो वह अपने आगे के जीवन में भावनात्मक या शारीरिक शोषण होने से खुद को बचा पाता है। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।