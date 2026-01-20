क्या छोटे बच्चों के सामने कपड़े बदलना सही है, जानें बच्चे की Psychology पर इसका क्या असर पड़ता है

Changing Cloth in Front of Child: पेरेंट्स जो भी करते हैं हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक्टिविटी करते हैं, कहीं न कहीं उसका असर बच्चे पर पड़ता ही है। लेकिन पेरेंट्स कई बार इसे बारीकी से नहीं समझ पाते हैं और जाने-अनजाने मे कई ऐसी गलतियां बच्चों के सामने ही कर देते हैं, जिस पर बच्चे की साइकोलॉ़जी पर गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चे के आगे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों का हर पेरेंट्स को पता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके प्रभाव के बारे में पेरेंट्स बारीकी से नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों के सामने कपड़े बदलने की आदत को ही देख लीजिए। कई बार पेरेंट्स छोटे बच्चों के आगे ही कपड़े बदलने लग जाते हैं, जिसका असर बच्चे की मानसिकता पर कहीं न कहीं जरूर पड़ता है और वह क्या असर पड़ता है इस बारे में हम इस लेख में जानेंगे।