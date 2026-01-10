HPV संक्रमण क्या होता है?









HPV Infection: एचपीवी यानी हृयूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) एक बेहद खतरनाक संक्रमण होता है, जो यौन संपर्क से फैलता है। ज्यादातर मामलों में यह वायरस त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलता है। आपको बता दें कि एचपीवी, वायरसों का समूह है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार हैं। इनमें से कुछ वायरस मस्से पैदा करते हैं। वहीं, कुछ एचपीवी कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। एचपीवी लंबे समय तक शरीर में रहता है और कोई लक्षण नहीं दिखाता है। लेकिन, जब एचपीवी संक्रमण फैलने लगता है तो स्थिति गंभीर रूप लेने लगती है। इसे साइलेंट इंफेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। एचपीवी पुरुषों और महिलाओं, दोनों को प्रभावित कर सकता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसलटेंट-यूरोलॉजी के डॉ. उदय सिंह बेनीवाल से जानते हैं एचपीवी से कौन-कौन से कैंसर होते हैं?