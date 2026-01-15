Select Language

जब यूरिक एसिड कम हो तो क्या होता है? क्या यह स्थिति भी होती है खतरनाक

Low Uric Acid: कई बार यूरिक एसिड सामान्य स्तर से कम भी हो जाता है। इस स्थिति में शरीर में क्या बदलाव होते हैं? क्या यह खतरनाक होता है?

Written by Anju Rawat | Updated : January 15, 2026 11:19 AM IST

यूरिक एसिड कम हो तो क्या होता है?

यूरिक एसिड कम होना या बढ़ना, स्वास्थ्य समस्याओं का उपहार मिलने का संकेत होता है। आपको बता दें कि यूरिक एसिड एक नेचुरल अपशिष्ट पदार्थ है। यह तब बनता है, जब प्यूरिन नामक रसायन टूटते हैं। यह प्यूरिन कोशिकाओं और कुछ खास खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। हाई यूरिक एसिड, गठिया और किडनी रोगों का कारण बनता है। लेकिन, क्या यूरिक एसिड कम होना भी खतरनाक होता है? या जब यूरिक एसिड कम होता है, तो शरीर में क्या बदलाव होते हैं? यूरिक एसिड कम होने पर आपको थकान और कमजोरी हो सकती है। यह सिरदर्द, चक्कर आने, मांसपेशियों में ऐंठन और दद का कारण भी बन सकता है। जब यूरिक एसिड कम होता है, तो व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। वीएनए हॉस्पिटल (VNA Hospital) के यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और हेड डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं-

यूरिक एसिड कम क्यों होता है?

यूरिक एसिड कई कारणों से कम हो सकता है। कई बार किडनी ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बाहर निकल देती हैं, इसकी वजह से इसकी मात्रा कम हो सकती है। प्रोटीन इनटेक कम करना, कुछ दवायों का सेवन करना और ज्यादा पानी पीना भी कम यूरिक एसिड का कारण बन सकते हैं। लिवर की बीमारियों की वजह से भी यूरिक एसिड कम हो सकता है।

क्या यूरिक एसिड कम होना खतरनाक स्थिति है?

अगर यूरिक एसिड थोड़ा-सा ही कम है और कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है, तो यह स्थिति सामान्य हो सकती है। इस स्थिति को खतरनाक नहीं माना जाता है। लेकिन, अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा कम यानी 2 mg/dL से कम हो गया है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूरिक एसिड बहुत कम होने स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसकी वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

इस स्थिति में क्या करना चाहिए?

यूरिक एसिड कम होने पर आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें। इस स्थिति में संतुलिन आहार का सेवन करें। अपनी डाइट में दालें, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। अगर टेस्ट रिपोर्ट में यूरिक एसिड काफी कम आता है, तो इस स्थिति में डॉक्टर किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इससे किडनी और लिवर किस तरह से काम कर रहे हैं, यह पता चल सकता है।

कम या ज्यादा यूरिक एसिड: क्या है ज्यादा खतरनाक?

डॉ. विनीत बताते हैं, "कम यूरिक एसिड आमतौर पर उतना खतरनाक नहीं होता है, जितना हाई यूरिक एसिड होता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। यह किडनी की सेहत को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन, कम यूरिक एसिड ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। हालांकि, अगर यूरिक एसिड लगातार गिर रहा है तो स्थिति को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।"