यूरिक एसिड कम हो तो क्या होता है?
यूरिक एसिड कम होना या बढ़ना, स्वास्थ्य समस्याओं का उपहार मिलने का संकेत होता है। आपको बता दें कि यूरिक एसिड एक नेचुरल अपशिष्ट पदार्थ है। यह तब बनता है, जब प्यूरिन नामक रसायन टूटते हैं। यह प्यूरिन कोशिकाओं और कुछ खास खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। हाई यूरिक एसिड, गठिया और किडनी रोगों का कारण बनता है। लेकिन, क्या यूरिक एसिड कम होना भी खतरनाक होता है? या जब यूरिक एसिड कम होता है, तो शरीर में क्या बदलाव होते हैं?
यूरिक एसिड कम होने पर आपको थकान और कमजोरी हो सकती है। यह सिरदर्द, चक्कर आने, मांसपेशियों में ऐंठन और दद का कारण भी बन सकता है। जब यूरिक एसिड कम होता है, तो व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। वीएनए हॉस्पिटल (VNA Hospital) के यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और हेड डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं-