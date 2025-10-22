हार्ट अटैक आने से 30 दिन पहले शरीर देता है संकेत, डॉक्टर से बताए इसके 5 लक्षण

warning signs right before a heart attack: पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता काफी बढ़ा दी है। बीते 4-5 सालों में कई बड़े सेलेब्स की यंग एज में हार्ट अटैक से हुई मौतों ने भी हर किसी को डराकर रख दिया। वैसे, यह कहना गलत नहीं होगा कि हार्ट प्रॉब्लम्स खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाने का नतीजा है। अगर इन सब चीजों को ठीक न किया जाए, तो हार्ट अटैक का जोखिम काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा, हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति को हॉस्पिटल तक जाने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप उन संकेतों पर नजर रखकर अपनी जान बचा सकते हैं, जो हार्ट अटैक आने के करीब एक महीने पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। आइए पटपड़गंज स्थित मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर कार्डियक साइंसेस के डॉ. वैभव मिश्रा से जानते हैं हार्ट अटैक आने से पहले के लक्षण क्या हैं?