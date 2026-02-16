Select Language

सौंफ और अर्जुन की छाल का पानी पीने से क्या होता है?

Arjun Ki Chaal Ka Pani: हम अपने शरीर की छोटी-मोटी समस्याओं को ठीक करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आम सी दिखने वाली अर्जुन की छाल और सौंफ का पानी पीने से कितना स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो सकती हैं? आइए आपको बताते हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : February 16, 2026 11:56 AM IST

सौंफ और अर्जुन की छाल

Arjuna Bark And Fennel Seeds: गैस, अपच, नाक व गले से खरखर की आवाज, खराश, सर्दी-जुकाम, खांसी और न जाने कितनी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें बिना दवाई खाए भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमारे मन का डर हमें डॉक्टर के पास ले जाता है और हजारों को बिल बनवा देता है। हम चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और पैसे भी खर्च न हों। इसलिए आज हम आपको इस लेख में रामहंस चैरिटेबल, हॉस्पिटल सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा के बताए अर्जुन की छाल और सौंफ से तैयार पानी को रोजाना पीने के फायदों के बारे में बताने वाले हैं। यह पानी आपकी 3 अलग-अलग परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। आइए अब हम इस विषय पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

पहले जानें अर्जुन की छाल के हेल्थ बेनेफिट्स

आम सी दिखने वाली अर्जुन की छाल में फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और टैनिन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर में कारण व अकारण होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अर्जुन की छाल कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है, जिसके बारे में हम आपको नीचे बताएंगे।

जानें सेहत के लिए सौंफ कितनी फायदेमंद है

अगर हम सौंफ में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें फाइबर, विटामिन सी, ए, ई, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और कूलिंग गुण पाए जाते हैं। यह हमारे पेट की गर्मी को दूर करने और उससे जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। अर्जुन की छाल और सौंफ दोनों ही इतने फायदेमंद हैं, ऐसे में अगर हम इन दोनों को एक साथ पानी में डालकर पीना शुरू कर दें तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करेगा।

कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल में रखता है

अगर आपके माता-पिता का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहता है तो यह उन्हें अर्जुन की छाल और सौंफ का पानी पिलाना शुरू कर दें। एक ओर जहां अर्जुन की छाल बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने और में मदद करती है तो वहीं इसमें मौजूद सौंफ के कूलिंग गुण हमारे पेट की गर्मी को काटने का काम करते हैं।

हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है

अर्जुन की छाल का पानी नसों में ब्लॉकेज होने से रोकता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम होता है। वहीं अगर हम सौंफ के पानी की बात करें तो इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इन दोनों से तैयार पानी को रोज पीने से आप दिल से जुड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं या काफी हद तक उनमें सुधार कर सकते हैं।

इम्यूनिटी बढ़ाकर बॉडी डिटॉक्स करता है

हमारे शरीर में बीमारियां जल्दी इसलिए लगती हैं,क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक है। साथ ही शरीर में मौजूद टॉक्सिन शरीर को और कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना सौंफ और अर्जुन की छाल का पानी पीना शुरू करते हैं तो यह शरीर के अंदर की गंदगी को साफ भी करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करेगा। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।