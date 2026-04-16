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30 दिन तक रोजाना जीरा पानी पीने से क्या होगा? जानें सेवन का तरीका

Jeera Paani Peene ke Fayde: 30 दिन तक रोजाना जीरा पानी पीने से शरीर में एक नहीं बल्कि कई प्रकार के बदलाव होते हैं। इसमें शामिल हैः

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 16, 2026 9:08 AM IST

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30 दिन तक रोजाना जीरा पानी पीने से क्या होगा?

what happen if i drink jeera water for 30 days: आज के समय में लोग सेहत को पहला स्थान देते हुए सुबह खाली पेट कई प्रकार के ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। ग्रीन टी, नींबू पानी,पुदीना जूस और जीरा पानी अक्सर लोग सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं। सुबह खाली पेट पिए जाने वाले ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है जीरा पानी। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर्स भी सुबह की शुरुआत जीरा पानी पीकर करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि जीरा पानी में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, C और हाई फाइबर पाया जाता है। यह सभी पोषक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसलिए जीरा पीना सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना 30 दिन तक अगर आप जीरा पानी पीते हैं, तो इससे शरीर में क्या- क्या बदलाव आते हैं?

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जीरा पानी पीने के फायदे

आयुर्वेद इस बात को मानता है कि जीरा पानी मंद पाचन अग्नि को तेज करता है, भूख को बढ़ाता है, पाचन को सही करता है। सुबह की शुरुआत जीरा पानी से की जाए, तो इससे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। जब विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं तो शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा कम होता है।  Also Read - बच्चों को बहुत ज्यादा आजादी देना या बहुत ज्यादा बांध के रखना दोनों गलत हैं? जानें कैसे करें संतुलित परवरिश

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पाचन को बेहतर करता है जीरा पानी

जीरा पानी में एंजाइम्स पाए जाते हैं। सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने से पाचन तंत्रिका आंतों की मूमेंट को तेज करती है। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। गर्मी या किसी भी मौसम में अगर आपको कब्ज की समस्या ज्यादा रहती है, तो जीरा पानी आपके लिए बेहतर ड्रिंक साबित हो सकता है।

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जीरा पानी बढ़ाता है इम्यूनिटी

जीरा पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और आयरन शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनाते हैं। 30 दिन रोजाना जीरा पानी पीने से सर्दी, खांसी, वायरल इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों क खतरा कम होता है। जीरा पानी के एंटीऑक्सीडेंट शारीरिक थकान को भी दूर करने में सहायक होते हैं।  Also Read - गर्मियों में पानी के साथ-साथ शरीर में मिनरल्स की कमी भी होने लगती है, जानें ऐसे में क्या करना चाहिए

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जोड़ों की सूजन को करता है कम

बढ़ती उम्र और डेस्क जॉब के कारण होने वाले जोड़ों की सूजन को घटाने में भी जीरा पानी मददगार है। जीरा पानी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण जोड़ों का घिसना रिपेयर करते हैं। इससे जोड़ों के दर्द, सूजन की समस्या धीरे- धीरे कम होने लगती है। जोड़ों की सूजन की समस्या में सुबह खाली पेट की बजाय रात को सोने से पहले जीरा पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है।

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वजन घटाने में मददगार

30 दिन तक रोजाना जीरा पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर शरीर के फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे शरीर का अतिरिक्त वजन और चर्बी कम करने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार के शोध के अनुसार, रोजाना सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने से वजन जल्दी कम होता है।  Also Read - ज्यादातर महिलाओं को होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी ये गलतफहमियां, ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताई सच्चाई

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क्या है जीरा पानी बनाने का सही तरीका

जीरा पानी को बनाने का सबसे आसान तरीका है, जीरा को रात के समय पानी में भिगोकर रख दें और सुबह जीरे के पानी को उबाल लें। उबालने पर पानी का रंग बदल जाएगा। इस पानी को हल्का गुनगुना पिएं। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए सुबह खाली पेट गुनगुना पानी ज्यादा फायदेमंद होता है।