30 दिन तक रोजाना जीरा पानी पीने से क्या होगा?









what happen if i drink jeera water for 30 days: आज के समय में लोग सेहत को पहला स्थान देते हुए सुबह खाली पेट कई प्रकार के ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। ग्रीन टी, नींबू पानी,पुदीना जूस और जीरा पानी अक्सर लोग सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं। सुबह खाली पेट पिए जाने वाले ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है जीरा पानी। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर्स भी सुबह की शुरुआत जीरा पानी पीकर करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि जीरा पानी में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, C और हाई फाइबर पाया जाता है। यह सभी पोषक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसलिए जीरा पीना सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना 30 दिन तक अगर आप जीरा पानी पीते हैं, तो इससे शरीर में क्या- क्या बदलाव आते हैं?