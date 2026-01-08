सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन कम करें, दिन की परेशानियों को लिख लें, खुद से पूछें कि मैं किस बात से बच रहा/रही हूं, नींद का रूटीन ठीक करें, जरूरत लगे तो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से बात करें। सपनों से डरने की जरूरत नहीं है। सपने भविष्य नहीं बताते, वे दिमाग की भाषा होते हैं। सपनों हमें डराने नहीं, बल्कि समझाने आते हैं। बार-बार एक ही सपना आना मानसिक बीमारी नहीं है। यह संकेत है कि आपका मन किसी बात पर ध्यान देना चाहता है। अगर आप अपने डर, तनाव और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो सपने खुद-ब-खुद बदलने लगते हैं। दिमाग जब बोल नहीं पाता, तो सपनों के जरिए बात करता है। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन है इस एक सस्ती चीज में, सन्यासी आयुर्वेदा बोले 'गरीबों का सुपर फूड'