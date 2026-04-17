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सी बकथॉर्न जूस पीने के क्या फायदे हैं? हिमालयन बेरी के नाम से भी है मशहूर

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sugita Mutreja

Sea Buckthorn Juice Pine Ke Kya Fayde Hain: आज हम आपको इस लेख में सी बकथॉर्न का जूस पीने के ऐसे फायदों के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर क्या सलाह देते हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : April 17, 2026 10:36 AM IST

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सी बकथॉर्न जूस पीने के फायदे

कई ऐसे फल हैं जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन वह हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उन्हीं में से एक है सी बकथॉर्न (Sea Buckthorn), जो एक छोटा सा ऑरेंज रंग का फल होता है। इस छोटे से फल में विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं कि यह हमारी हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। आज हम आपको इस लेख में ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप सी बकथॉर्न का जूस पीना आज से ही शुरू कर देंगे।

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इम्यूनिटी को मजबूत करने में फायदेमंद

सी बकथॉर्न में विटामिन C की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। डॉक्टर बताती हैं कि इस जूस के नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम और इन्फेक्शन का खतरा कम हो सकता है। अगर आपका बच्चा जल्दी-जल्दी बीमार हो जाता है तो उसके लिए यह जूस काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। Also Read - बच्चों के गाल पर दिख रहे हैं थप्पड़ जैसे निशान? Fifth disease के हो सकते हैं लक्षण

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हार्ट हेल्थ का रखता है ख्याल

सी बकथॉर्न में ओमेगा फैटी एसिड्स पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद करता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि यह LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो उन्हें यह फल जरूर खिलाएं।

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स्किन को बनाता है क्लीयर और ग्लोइंग

गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा सफर करती है, ऐसे में अगर आप सी-बकथॉर्न जूस पीते हैं तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। साथ ही यह स्किन को हाइड्रेट रखता है और समय से पहले दिखने वाले एजिंग साइन के लक्षण जैसे झुर्रियां और फाइन लाइन्स को कम करने का काम करता है। Also Read - गर्मी में चेहरे पर चावल का पानी लगाना चाहिए? इसे लगाने से क्या होता है

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बॉडी सूजन को कम करने में मदद

अक्सर देखा जाता है कि सुबह उठते ही हमारे फेस पर सूजन या पफीनेस सी दिखाई देती है। जूस में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही यह जोड़ों के दर्द या मसल्स पेन में यह फायदेमंद हो सकता है।

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सेवन से पहले ध्यान रखें

देखें अगर आप सी बकथॉर्न का जूस पीने की सोच रहे हैं तो इसे खाली पेट ज्यादा मात्रा में लेने से एसिडिटी हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती न करें। वहीं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें। किसी बीमारी या दवा के साथ लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - क्या बच्चे को बिना डांटे अनुशासन सिखाया जा सकता है? ये 5 टिप्स पेरेंट्स के आएंगी बहुत काम