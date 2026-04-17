कई ऐसे फल हैं जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन वह हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उन्हीं में से एक है सी बकथॉर्न (Sea Buckthorn), जो एक छोटा सा ऑरेंज रंग का फल होता है। इस छोटे से फल में विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं कि यह हमारी हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। आज हम आपको इस लेख में ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप सी बकथॉर्न का जूस पीना आज से ही शुरू कर देंगे।