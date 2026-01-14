Select Language

बच्चों में होने वाले ADHD से जुड़ी ये 6 गलतफहमियां, एक्सपर्ट ने दी जानकारी

ADHD Se Judi Afwah: आजकल बच्चों में एडीएचडी की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आइए आपको बताते हैं ADHD क्या होता है और लोगों के बीच इससे जुड़ी कौन सी गलतफहमियां बड़ गई हैं।

January 14, 2026

ADHD से जुड़ी अफवाहें

ADHD Kya Hota Hai: आपने ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में लोगों ने सुना होगा। यह बच्चों में होने वाली सबसे आम दिमागी स्थितियों में से एक है। इसके मुख्य लक्षणों में ध्यान न लगा पाना, बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहना, जिसे छटपटाहट भी कहते हैं और बिना सोचे-समझे काम करना आदि शामिल है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ADHD से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग इसके बारे में सही से जानते व समझते हैं। सही जानकारी न होने की वजह से बच्चों को सही समय पर मदद नहीं मिल पाती और उसे समाज में गलत नजरों से देखा जाता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास गिरता है और स्कूल व परिवार में रिश्ते खराब होते हैं। आइए बटरफ्लाई लर्निंग की को-फाउंडर और CEO डॉक्टर सोनम कोठारी से जानते हैं कि ADHD को लेकर लोगों की बीच कौन से 6 बड़े झूठ छिरे हैं और असलियत क्या है।

प्री-स्कूल के बच्चे ADHD के लिए बहुत छोटे होते हैं!

एक्सपर्ट कहते हैं कि अक्सर माना जाता है कि स्कूल जाने से पहले ADHD की पहचान नहीं हो सकती। लेकिन असल में, इसके लक्षण बहुत पहले दिखने लगते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा बहुत ज्यादा बेचैन रहता है या किसी एक चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता, तो ये एडीएचडी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। डॉक्टर की जांच से पता चल सकता है कि क्या ये व्यवहार सामान्य है या उसे खास मदद की जरूरत है।

ADHD वाले बच्चे सिर्फ आलसी होते हैं!

डॉक्टर बताते हैं कि जो बच्चा अपना होमवर्क पूरा नहीं करता या क्लास में ध्यान नहीं देता, उसे अक्सर 'कामचोर' कह दिया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि ADHD की वजह से उन कामों पर ध्यान टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है, जिनमें तुरंत कोई मजा या इनाम न मिले। जिसे हम आलस समझते हैं, वो असल में बच्चे के लिए एक दिमागी चुनौती होती है। सही सपोर्ट मिले तो ये बच्चे भी दूसरों की तरह ही सफल हो सकते हैं।

हाइपर होना या खोए रहना तो बस बचपन की निशानी है!

कई लोग इसे 'बच्चों की एनर्जी' या 'भोलापन' कहकर टाल देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वैसे तो हर बच्चा थोड़ा चंचल होता है, लेकिन ADHD वाले बच्चों में यह व्यवहार इतना ज्यादा होता है कि वे पढ़ाई, दोस्ती और घर के कामों में पिछड़ने लगते हैं। जब बच्चे का व्यवहार उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट बनने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि उसे मदद की जरूरत है।

इलाज जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए!

डॉक्टर कहते हैं कि बहुत से माता-पिता को लगता है कि थेरेपी या दवाइयों को जल्दी बंद कर देना चाहिए। लेकिन ADHD कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाए। यह उम्र के साथ बदलती रहती है। इलाज का मकसद इसे खत्म करना नहीं, बल्कि बच्चे को ऐसे तरीके सिखाना है जिससे वह जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को संभाल सके।

ADHD है तो बच्चा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता!

डॉक्टर ने बताया कि 'माता-पिता अक्सर कहते हैं, कि पढ़ाई में तो मन नहीं लगता, पर घंटों वीडियो गेम कैसे खेल लेता है?' और यह कई पेरेंट्स की शिकायत होती है। असल में ADHD का मतलब ध्यान की कमी नहीं, बल्कि ध्यान को कंट्रोल न कर पाना है। वीडियो गेम जैसी चीजें बहुत दिलचस्प होती हैं, इसलिए दिमाग वहां टिक जाता है। मुश्किल उन कामों में आती है जो बोरिंग या मेहनत वाले होते हैं।

बुरी परवरिश की वजह से ADHD होता है!

बच्चों में एडीएचडी के लक्षण देख लोगों को लगता है कि वह पेरेंट्स की बुरी परवरिश का नतीजा है। लेकिन डॉक्टर इसे गलत ठहराते हुए कहते हैं कि गलत माता-पिता को इसके लिए दोष देना सबसे गलत बात है। ADHD एक दिमागी विकास से जुड़ी स्थिति है, न कि खराब अनुशासन का नतीजा। हां, माता-पिता के संभालने के तरीके से बच्चे को मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन वे इस स्थिति का कारण नहीं होते।