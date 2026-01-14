ADHD से जुड़ी अफवाहें









ADHD Kya Hota Hai: आपने ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में लोगों ने सुना होगा। यह बच्चों में होने वाली सबसे आम दिमागी स्थितियों में से एक है। इसके मुख्य लक्षणों में ध्यान न लगा पाना, बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहना, जिसे छटपटाहट भी कहते हैं और बिना सोचे-समझे काम करना आदि शामिल है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ADHD से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग इसके बारे में सही से जानते व समझते हैं। सही जानकारी न होने की वजह से बच्चों को सही समय पर मदद नहीं मिल पाती और उसे समाज में गलत नजरों से देखा जाता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास गिरता है और स्कूल व परिवार में रिश्ते खराब होते हैं। आइए बटरफ्लाई लर्निंग की को-फाउंडर और CEO डॉक्टर सोनम कोठारी से जानते हैं कि ADHD को लेकर लोगों की बीच कौन से 6 बड़े झूठ छिरे हैं और असलियत क्या है।