स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या पिएं?

देखें हेल्दी स्किन के लिए कुछ आदतें हैं, जो हर किसी को अपनानी चाहिए। इतना तो हम सभी जानते हैं कि त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना दो से तीन लीटर पानी, हेल्दी डाइट और 7-8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन कई बार सिर्फ इन 3 रूल को फॉलो करने से भी कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्किन को सुधारने का काम करते हैं, उसे ग्लोइंग बनाने का नहीं। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप अपनी मॉर्निंग से लेकर नाइट डाइट में फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इन्हें बनाना भी बहुत आसा है, इसलिए यह आपके समय की भी बचत करेंगे। तो फिर आइए बिना देर किए हम इस ग्लोइंग स्किन देने वाली ड्रिंक्स को बनाने का तरीका जानें।