Select Language

ये 5 जड़ी बूटियां दूर करती हैं शरीर का दर्द, आज से शुरू करें सेवन

Dard Kam Karne Wali Jadi buti: आज हम आपको 5 ऐसी असरदार जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाले हैं, जो शरीर के दर्द को तुरंत कम करने और जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं। आइए इन 5 जड़ी बूटियों के बारे में जानें।

Written by Vidya Sharma | Published : January 11, 2026 1:10 PM IST

1/6

शरीर के दर्द से छुटकारा पाने का तरीका

Body Pain Kaise Thik Kare: आज हर उम्र का व्यक्ति शरीर में होते किसी न किसी दर्द से परेशान है। फिर चाहे वह कमर दर्द हो, कंधों का दर्द हो या फिर पैरों व जोड़ो में दर्द। कभी कभी तो दफ्तर में घंटों बैठे रहने से व मेट्रो से ट्रेवल के दौरान कमर अकड़ जाती है, तो कभी घर के कामों शरीर में दर्द बढ़ा देते हैं। इन दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम अक्सर पेनकिलर खा लेते हैं, तुरंत को दर्द कम करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पेन फिर से उबरने लगता है। इससे होता यह है कि हमें दवाइयां खाने की आदत सी पड़ जाती है। हम चाहते हैं कि आप दवाइयों के चक्कर में न पड़ें और नेचुरल तरीके से अपने शरीर के दर्द को हमेशा के लिए खत्म करें। आइए आपको 5 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं जो शरीर के दर्द से छुटकारा दिलाने में फायदेमंद साबित होंगी।

2/6

निर्गुंडी है बहुत फायदेमंद

निर्गुंडी को आयुर्वेद में सबसे ताकतवर जड़ी बूटी माना जाता है। आपको मार्केट में निर्गुंडी का तेल मिल जाएगा जो साइटिका, स्लिप डिस्क या कमर के पुराने दर्द से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद है। या आप चाहें तो इसके पत्तों को उबालकर मिले पानी से सिकाई कर सकते हैं। यह दर्द को कम करने के साथ नसों की ब्लॉकेज खोलने में भी काफी मददगार साबित होती है। Also Read - रोज सुबह करें ये 3 एक्सरसाइज, शरीर के दर्द से मिलेगा छुटकारा

3/6

बॉडी पेन कम करने में दालचीनी के फायदे

दालचीनी शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने का काम करती है और जब खून का बहाव सही होगा, तो शरीर में दर्द कम होगा। इसका सेवन करने के लिए आप एक चम्मच शहद के साथ चुटकी भर दालचीनी पाउडर मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप दालचीनी पाउडर को दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं।

4/6

नीलगिरी का तेल

नीलगिरी एक ऐसी जड़ी बूटी है, जिससे तेल में कुदरती तौर पर ठंडक और दर्द खींचने की शक्ति होती है। यह माइग्रेन, सिरदर्द या गर्दन में अकड़न जैसी समस्याओं को ठीक करने का काम करती है। अगर आपके सिर में दर्द है या मांसपेशियों में जकड़न है, तो नीलगिरी के तेल की मालिश कर सकते हैं। आपको आराम मिलेगा। Also Read - 20-25 साल के युवाओं में क्यों बढ़ रहा है बॉडी पैन? (शरीर दर्द)

TRENDING NOW

5/6

लहसुन

लहसुन में एलिसिन और सल्फर दोनों होते हैं जो एंटीबायोटिक और पेन किलर की तरह काम करते हैं। वहीं गठिया के मरीजों के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप चाहें तो रोजाना सुबह लहसुन की एक कली को चबाकर खाना शुरु कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल में लहसुन को पकाकर उस तेल से मालिश कर सकते हैं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।