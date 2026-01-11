Body Pain Kaise Thik Kare: आज हर उम्र का व्यक्ति शरीर में होते किसी न किसी दर्द से परेशान है। फिर चाहे वह कमर दर्द हो, कंधों का दर्द हो या फिर पैरों व जोड़ो में दर्द। कभी कभी तो दफ्तर में घंटों बैठे रहने से व मेट्रो से ट्रेवल के दौरान कमर अकड़ जाती है, तो कभी घर के कामों शरीर में दर्द बढ़ा देते हैं। इन दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम अक्सर पेनकिलर खा लेते हैं, तुरंत को दर्द कम करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पेन फिर से उबरने लगता है। इससे होता यह है कि हमें दवाइयां खाने की आदत सी पड़ जाती है। हम चाहते हैं कि आप दवाइयों के चक्कर में न पड़ें और नेचुरल तरीके से अपने शरीर के दर्द को हमेशा के लिए खत्म करें। आइए आपको 5 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं जो शरीर के दर्द से छुटकारा दिलाने में फायदेमंद साबित होंगी।