एलोवेरा से चेहरे का ग्लो कैसे बढ़ाएं?- Chehre Ka Glow Badhane Ke Liye Aloe Vera Kaise Lagaye
एलोवेरा सिर्फ सेहत और बालों के लिए नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। अधिकतर लोग एलोवेरा जूस पीना पसंद करते हैं। क्योंकि इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। एलोवेरा को त्वचा पर भी लगाया जाता है। एलोवेरा एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। एलोवेरा लगाने से दाग-धब्बों और मुंहासों से छुटकारा मिलता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की तमाम समस्याओं को ठीक करते हैं। लेकिन, क्या एलोवेरा जेल लगाने से ग्लो बढ़ता है?