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क्या वाकई चेहरे का ग्लो बढ़ाता है एलोवेरा जेल?

एलोवेरा सेहत और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। एलोवेरा स्किन को ग्लोइंग बनाता है। आप इन तरीकों से चेहरे पर एलोवेरा लगा सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Updated : March 30, 2026 9:04 PM IST

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एलोवेरा से चेहरे का ग्लो कैसे बढ़ाएं?- Chehre Ka Glow Badhane Ke Liye Aloe Vera Kaise Lagaye

एलोवेरा सिर्फ सेहत और बालों के लिए नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। अधिकतर लोग एलोवेरा जूस पीना पसंद करते हैं। क्योंकि इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। एलोवेरा को त्वचा पर भी लगाया जाता है। एलोवेरा एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। एलोवेरा लगाने से दाग-धब्बों और मुंहासों से छुटकारा मिलता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की तमाम समस्याओं को ठीक करते हैं। लेकिन, क्या एलोवेरा जेल लगाने से ग्लो बढ़ता है?

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एलोवेरा जेल लगाएं

आप चाहें तो चेहरे पर सिर्फ एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल त्वचा के दाग-धब्बों को रिमूव करता है। साथ ही, चेहरे के मुंहासों और फोड़े-फुंसियों से भी छुटकारा दिलाता है। अगर आप कुछ दिनों तक लगातार चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएंगे, तो इससे त्वचा का निखार भी बढ़ेगा। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। एलोवेरा जेल चेहरे की रंगत सुधार करता है। Also Read - गर्मी में ऑफिस पहुंचते-पहुंचते चेहरा हो जाता है एकदम लाल, तो अपनाएं ये टिप्स जिनसे स्किन हो जाएगी फिर से नॉर्मल

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एलोवेरा और चंदन पाउडर

एलोवेरा और चंदन पाउडर का मिश्रण त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने में असरदार होता है। चंदन पाउडर त्वचा की जलन और खुजली को शांत करता है। आप 2 चम्मच चंदन पाउडर लें और इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 30-35 मिनट बाद त्वचा को पानी से धो लें। आप इस पेस्ट को चेहरे पर रोजाना लगा सकते हैं। एलोवेरा त्वचा की सुदंरता बढ़ाने में मदद करता है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस पेस्ट को सप्ताह में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं।

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एलोवेरा और ग्लिसरीन

एलोवेरा और ग्लिसरीन को मिक्स करके लगाना बेहद फायदेमंद होता है। ग्लिसरीन त्वचा को मॉइश्चराइज करता है। इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच ग्लिसरीन मिक्स करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद त्वचा को पानी से धो लें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने से बचें। लेकिन, नॉर्मल, ड्राई और ऑयली स्किन वाले लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके लगाने से चेहरे का निखार बढ़ता है। Also Read - चेहरे के पिंपल्स से परेशान हैं तो लगाएं ये 1 चीज, दूर होगी समस्या और खिलेंगी त्वचा

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एलोवेरा और दूध

आप एलोवेरा और दूध मिक्स करके भी चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। दूध त्वचा की गहराई से सफाई करता है। आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच कच्चा दूध मिक्स करें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को पानी से धो लें। आप इस पेस्ट को सप्ताह में 2-3 बार लगा सकते हैं। एलोवेरा और दूध को मिक्स करके लगाने से त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। कच्चा दूध त्वचा की रंगत में सुधार करता है।

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एलोवेरा और गुलाब जल

चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए आप एलोवेरा और गुलाब जल को मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें और इसमें गुलाब जल मिक्स करें। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरे को पानी से अच्छी तरह धो लें। गुलाब जल और एलोवेरा का मिश्रण त्वचा को नमी प्रदान करता है। गुलाब जल त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है।  Also Read - मुल्तानी मिट्टी या एलोवेरा जेल: सर्दियों में स्किन के लिए क्या होता है फायदेमंद? जानें