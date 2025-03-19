एलोवेरा और चंदन पाउडर









एलोवेरा और चंदन पाउडर का मिश्रण त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने में असरदार होता है। चंदन पाउडर त्वचा की जलन और खुजली को शांत करता है। आप 2 चम्मच चंदन पाउडर लें और इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 30-35 मिनट बाद त्वचा को पानी से धो लें। आप इस पेस्ट को चेहरे पर रोजाना लगा सकते हैं। एलोवेरा त्वचा की सुदंरता बढ़ाने में मदद करता है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस पेस्ट को सप्ताह में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं।