वजन कम करने के लिए चिया सीड्स कितने और कैसे खाएं? जानें सही तरीका

Chia Seeds for Weight Loss: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। इनसे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वेट लॉस में मदद मिलती है।

Published : February 10, 2026 8:13 AM IST

वजन कम करने के लिए चिया सीड्स

chia seeds for weight loss: चिया सीड्स छोटे-छोटे काले-सफेद बीज होते हैं। ये बीज Salvia hispanica नामक पौधे से प्राप्त होते हैं। वैसे तो ये मूल रूप से सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन, भारत में भी चिया सीड्स आसानी से मिल जाते हैं। वैसे तो ये बीज बेहद छोटे होते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्व कई पाए जाते हैं। इन्हें विटामिन्स और मिनरल्स का पावरहाउस भी माना जाता है। इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर वेट लॉस में भी असरदार होते हैं। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में चिया सीड्स जरूर शामिल करें।

चिया सीड्स वेट लॉस में कैसे है असरदार?

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो चिया सीड्स को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं। चिया सीड्स खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इनका सेवन करने से भूख कंट्रोल होती है और ओवरइटिंग से बचाव होता है। चिया सीड्स पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे वेट लॉस में काफी मदद मिलती है।

चिया सीड्स शेक

वजन कम करने के लिए आप चिया सीड्स का शेक बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए आप चिया सीड्स को दूध में मिलाकर रात भर फ्रिज में रख दें। सुबह इसमें फल और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर पी लें। इस शेक को पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहेगा और आपको भूख कम लगेगी। इससे वजन घटाने में आपको मदद मिल सकती है।

वजन कम करने के लिए चिया सीड्स कैसे खाएं?

वजन कम करने के लिए आप चिया सीड्स को पानी में मिलाकर खा सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास पानी लें और इसमें एक चम्मच चिया सीड्स को रातभर भिगोकर रख दें। आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पी लें। इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और भूख कंट्रोल होती है।

वजन कम करने के लिए चिया सीड्स कब खाएं?

वैसे तो आप चिया सीड्स का सेवन किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या बॉडी डिटॉक्स करना चाहते हैं तो इसका सेवन सुबह खाली पेट पिएं। वजन कम करने के लिए आप सुबह खाली पेट चिया सीड्स ले सकते हैं। इसके अलावा, भूख कम करने के लिए भी आप इसे खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं।

क्या चिया सीड्स का सेवन सुरक्षित होता है?

जी हां, चिया सीड्स का सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। लेकिन, आपको चिया सीड्स को हमेशा भिगोकर ही खाने चाहिए। सूखे चिया सीड्स गले या पेट में मौजूद नमी को सोख सकते हैं और इससे आपको परेशानी हो सकती है। शुरुआत में चिया सीड्स की कम मात्रा लेनी चाहिए।