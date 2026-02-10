वजन कम करने के लिए चिया सीड्स कितने और कैसे खाएं? जानें सही तरीका

वजन कम करने के लिए चिया सीड्स









chia seeds for weight loss: चिया सीड्स छोटे-छोटे काले-सफेद बीज होते हैं। ये बीज Salvia hispanica नामक पौधे से प्राप्त होते हैं। वैसे तो ये मूल रूप से सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन, भारत में भी चिया सीड्स आसानी से मिल जाते हैं। वैसे तो ये बीज बेहद छोटे होते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्व कई पाए जाते हैं। इन्हें विटामिन्स और मिनरल्स का पावरहाउस भी माना जाता है। इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर वेट लॉस में भी असरदार होते हैं। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में चिया सीड्स जरूर शामिल करें।