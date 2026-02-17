Select Language

10 रुपए की इस एक चीज से मिलेगा इंस्टेंट ग्लो, शादी-पार्टी में जाने से आधे घंटे पहले लगा लें

Vitamin E Capsule for Glow: आप सिर्फ 10 रुपए खर्च करके इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं। यह एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जो हर केमिस्ट या किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है।

Written by Anju Rawat | Published : February 17, 2026 12:47 PM IST

इंस्टेंट ग्लो के लिए 10 रुपए की चीज!

जब भी हमें शादी-पार्टी या किसी इवेंट में जाना होता है, तो हम अपने चेहरे का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। कोई चेहरे का क्लीन-अप करवाता है, तो कोई फेशियल, डी-टैन या ब्लीचिंग आदि का सहारा लेता है। वहीं, कई लोग लेजर या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए पीलिंग ट्रीटमेंट भी लेते हैं। जबकि, ये सब बेहद खर्चीले होते हैं और आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप पार्लर या महंगे कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो मार्केट से सिर्फ 10 रुपए की इस एक चीज (Vitamin E Capsule Oil) को चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी फर्क देखने को भी मिलेगा। विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगाने से चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आता है और दाग-धब्बे भी रिमूव होते हैं।

शादी-पार्टी में जाने से पहले लगाएं विटामिन ई कैप्सूल

अगर आपको किसी शादी या पार्टी में जाना है तो हर बार महंगा फेशियल करवाना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल लगाने से चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आता है और चेहरे की रंगत साफ होती है। अगर आप चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगाएंगे, तो इससे त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाता है। विटामिन ई कैप्सूल चेहरे के दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन को कम करने में भी असरदार होता है।

चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने के फायदे

चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाना बेहद फायदेमंद होता है। यह चेहरे के काले दाग-धब्बों, झाइयों और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करता है। विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो मेलेनिन के उत्पादन को कम करता है। यह स्किन सेल्स को रिपेयर करने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगाएंगे, तो इससे काले धब्बे और मुंहासों के निशान आसानी से मिट जाएंगे। विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगाने से चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो भी आता है।

चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल ऑयल कैसे लगाएं?

इसके लिए आप एक विटामिन ई कैप्सूल लें और इसका ऑयल निकाल लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। इसे चेहरे पर 20 से 25 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। आप चाहें तो विटामिन ई कैप्सूल को चेहरे पर रातभर लगाकर भी छोड़ सकते हैं। इससे चेहरा सुबह निखरा और फ्रेश नजर आएगा।

विटामिन ई कैप्सूल के साथ क्या मिलाकर चेहरे पर लगाएं?

आप विटामिन ई कैप्सूल के साथ चेहरे पर एलोवेरा जेल मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें और इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऑयल मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। आप इस पेस्ट को रातभर लगाकर छोड़ सकते हैं। सुबह चेहरे को पानी से धो लें। इससे त्वचा की रंगत साफ होगी और दाग-धब्बे भी दूर होंगे।

विटामिन ई कैप्सूल लगाते समय बरतें ये सावधानियां

विटामिन ई कैप्सूल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन ई से एलर्जी है या नहीं। इसके अलावा, विटामिन ई कैप्सूल को सीधेतौर पर भी चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए। दरअसल, विटामिन ई कैप्सूल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए आप इसे नारियल तेल, ग्लिसरीन या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसका यूज करने से बचें। इससे आपको मुंहासों की समस्या हो सकती है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।