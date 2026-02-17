विटामिन ई कैप्सूल लगाते समय बरतें ये सावधानियां









विटामिन ई कैप्सूल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन ई से एलर्जी है या नहीं। इसके अलावा, विटामिन ई कैप्सूल को सीधेतौर पर भी चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए। दरअसल, विटामिन ई कैप्सूल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए आप इसे नारियल तेल, ग्लिसरीन या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसका यूज करने से बचें। इससे आपको मुंहासों की समस्या हो सकती है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।