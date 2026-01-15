Select Language

सर्दियों में कौन-सी सब्जियां खानी चाहिए? जो शरीर में बढ़ाते हैं गर्मी

Vegetables for Winters: सर्दियों में आपको अपनी डाइट का पूरा ख्याल जरूर रखना चाहिए। अपनी डाइट में सब्जियां जरूर शामिल करें। जानें, कौन-सी सब्जी होती है फायदेमंद?

Written by Anju Rawat | Updated : January 15, 2026 3:43 PM IST

सर्दियों में कौन-सी सब्जियां खानी चाहिए?

Vegetables for Winters: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए डाइट का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। इस मौसम में आप तरह-तरह की चीजों का सेवन भी करते हैं। लोग ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और दालों का सेवन करते हैं। लेकिन, आपको अपनी सब्जियों का भी ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों में आपको मौसमी सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में गर्माहट बनाए रखते हैं और शरीर को फ्री रेडिकल्स से भी बचाते हैं। सब्जियां खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं सर्दियों में कौन-सी सब्जियां खानी चाहिए (Sardi me Kon si Sabji Khani Chahiye)?

हरी पत्तेदार सब्जियां

सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां खूब मिलती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से शरीर को ताकत मिलती है। आप सर्दियों में पालक, मेथी, केल, बथुआ, सरसों आदि का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों में आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से शरीर की सूजन कम होती है और शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है।

गाजर खाएं

सर्दियों में आप गाजर की सब्जी भी खा सकते हैं। गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है, जो आंखों और त्वचा के लिए बेहद फायेदमंद होता है। सर्दियों में गाजर खाने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। गाजर खाने से दिमाग भी दुरुस्त बनता है। गाजर की तासीर गर्म होती है, इसलिए आपको सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। गाजर खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और कई रोगों से बचाव होता है।

चुकंदर

सर्दियों में चुकंदर का खूब सेवन किया जाता है। आप चुकंदर को सब्जी, सलाद या जूस के रूप में ले सकते हैं। चुकंदर में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो खून की कमी को दूर करते हैं। चुकंदर शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। यह दिल और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और कई रोगों से बचाता है। चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और एनीमिया रोग से बचाव होता है।

मूली खाएं

सर्दियों में आप मूली का सेवन कर सकते हैं। मूली की तासीर गर्म होती है। अगर आप सर्दियों में मूली खाएंगे, तो इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। मूली खाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ आसानी से निकल जाते हैं। मूली लिवर और पेट के लिए भी काफी हेल्दी होते हैं। मूली खाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

हरी मटर

सर्दियों में हरी मटर की सब्जी खाना बेहद फायदेमंद होता है। हरी मटर में प्रोटीन, फाइबर और जिंक आदि पाए जाते हैं। इनका सेवन करने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। अगर आप सर्दियों में हरी मटर खाएंगे तो फ्री रेडिकल्स से बचाव होता है। हरी मटर त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है।