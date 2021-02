2 / 7

Insulin

क्यों ज़रूरी है इंसुलिन? (What is Insulin and its Significance) डायजेस्टिव सिस्टम भोजन से प्राप्त कार्ब्स को ग्लूकोज़ में तब्दील करता है। वहीं, तो, इंसुलिन इस ग्लूकोज़ और भोजन से प्राप्त फैट के मेटाबॉलिज्म को संचालित करता है। इंसुलिन शरीर को भोजन से प्राप्त ऊर्जा के इस्तेमाल में सहायता करता है। इसीलिए, जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो सेल्स को ग्लूकोज़ से एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे में बॉडी, वसा या फैट से शक्ति प्राप्त करने लगता है। यह सेहत के लिए एक नुकसानदायक स्थिति है। सरल शब्दों में कहें तो इंसुलिन फैट से शक्ति प्राप्त करने से शरीर को रोकता है और सेहत को बेहतर रखने में मदद करता है। शरीर द्वारा इंसुलिन का प्रॉडक्शन बढ़ाने के लिए आप ये नैचुरल तरीके अपना सकते हैं। (Tips to boost Insulin Sensitivity in Body)