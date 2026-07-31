बार-बार टाइट हेयरस्टाइल बना रही हैं? ट्रैक्शन एलोपेसिया का बढ़ सकता है खतरा

हेयर लॉस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

AAD के अनुसार, अगर आप बार-बार टाइट हेयरस्टाइल बनाती हैं तो समय-समय पर बालों और स्कैल्प की जांच जरूर करें। अगर माथे के पास छोटे-छोटे बाल टूटे हुए नजर आए, हेयरलाइन पीछे की तरफ खिसक रहे हो या बालों पर ज्यादा खिंचाव महसूस हो तो इन लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल न करें। यह बालों के झड़ने या हेयर लॉस का संकेत हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों में उस हिस्से पर गंजापन दिख सकते हैं और बालों का उगना भी बंद हो सकता है। अगर शुरुआती चरण में इसका पता चल जाए और समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए, तो ट्रैक्शन एलोपेसिया को रोका जा सकता है और कुछ मामलों में बाल दोबारा उग सकते हैं। Also Read - खून में इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है और ये कितना खतरनाक है?