बार-बार टाइट हेयरस्टाइल बना रही हैं? ट्रैक्शन एलोपेसिया का बढ़ सकता है खतरा

टाइट बाल बांधने से हेयर लॉस हो तो क्या करें?
फैशनेबल दिखने के लिए लड़कियां तरह-तरह के हेयरस्टाइल बनाती हैं। कोई स्लीक पोनीटेल, तो कोई टाइट जूड़ा बनाती हैं या कोई बालों को कसकर गूंथ देता है। ये हेयरस्टाइल स्टाइलिश दिख सकते हैं, लेकिन अगर बार-बार लंबे समय तक इस तरह के हेयर स्टाइल बनाए जाए तो इससे बालों और स्कैल्प पर खिंचाव पड़ता है। इससे बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। जब टाइट बाल बनाने की वजह से बाल झड़ते हैं, तो इस तरह के हेयर लॉस को मेडिकल टर्म में ट्रैक्शन एलोपेसिया (Traction Alopecia) कहा जाता है। अगर आपको ट्रैक्शन एलोपेसिया है, तो इस तरह के हेयर फॉल से बचने के लिए आप कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं।