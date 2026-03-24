Select Language

बालों की ग्रोथ के लिए कौन-सा आयुर्वेदिक तेल है सही? टॉप 5 में हैं ये Oils

Verified Medically Reviewed By: Dr Shrey Sharma

क्या आपके बाल भी बहुत ही अधिक मात्रा में झड़ने लगे हैं? अगर हां तो आयर्वेदिक डॉक्टर बताए इन टॉप 5 तेलों का इस्तेमाल करें और फिर देखें असर।

Written by Vidya Sharma | Published : March 24, 2026 2:09 PM IST

1/6

बाल बढ़ाने वाले बेस्ट तेल

Balo Ko Teji Se Kaise Badhaye: महिलाएं हो या पुरुष, बालों का झड़ना हर किसी के लिए एक आम और रोजाना परेशान करने वाली समस्या बन गई है। इसी में बालों का पतला होना, डैमेज होना और अपने आप टूटकर गिरना भी शामिल है। हम इस स्थिति को ठीक करने के लिए कई तरह के शैम्पू, कंडीशनर, सीरम और हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बालों का झड़ना फिर भी कम नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और पोषण की कमी के कारण होता हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए रामहंस चैरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. श्रेय शर्मा ने 5 ऐसे आयुर्वेदिक तेल के बारे में बताया है जो हेयर के लिए बहुत सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार, बालों की हेल्थ पित्त दोष से जुड़ा होती है। इसलिए जब शरीर में असंतुलन होता है, तो बाल कमजोर होने लगते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन से 5 आयुर्वेदिक तेल इस दोषों को बैलेंस करते हैं और स्कैल्प को पोषण देते हैं।

2/6

पहले नंबर पर है भृंगराज तेल

भृंगराज को केशराज भी कहा जाता है क्योंकि यह बालों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यानी कि बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हों, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, बाल सफेद हो रहे हैं या हेयर ग्रोथ धीमी हो गई हो। इस तेल को लगाने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके फायदे पाने के लिए आपको रोजाना भर-भरकर भृंगराज तेल लगाने की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ हफ्ते में 2-3 बार हल्के हाथों से मसाज करनी है। Also Read - बोर्ड एग्जाम में कम नंबर से निराश बच्चों को टूटने से कैसे बचाएं? इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें पेरेंट्स

3/6

आंवला तेल के फायदे

बालों कमजोर होकर गिर रहे है या समय से पहले सफेद होने लगे हैं तो आप आंवला के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही स्कैल्प पर जमा डैंड्रफ की पपड़ी को साफ करने और बालों को शाइन देने का काम करता है। वहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री-रैडिकल डैमेज को कम करते हैं जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं।

4/6

नारियल तेल (Coconut Oil)

तीसरे नंबर पर नारियल का तेल है, जिसे हम में से कई लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन रोजाना भर-भरकर तेल लगाने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए बालों पर सही तरीके से नारियल का तेल अप्लाई करें। डॉक्टर कहती हैं कि यह एक बेस ऑयल है जो लगभग हर आयुर्वेदिक तेल में इस्तेमाल होता है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है, इसलिए यह स्कैल्प में बालों की जड़ों की गहराई तक जाकर उन्हें पोषण व नमी पहुंचाता है। Also Read - गर्मियों में इन 5 तरीकों से रखें अपने चेहरी की त्वचा का ध्यान, हर कोई पूछेगा कैसे आया इतना ग्लो?

5/6

नीम तेल के तेल का इस्तेमाल

आपने बालों पर नीम के तेल का इस्तेमाल करने के बारे में बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन यह स्कैल्प और हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। नीम में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और क्लींजिंग गुण होते हैं, जो स्कैल्प में इंफेक्शन होने से रोकते हैं, खुजली को कम करते हैं और बालों का झड़ना रोक, उनकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है।

6/6

ब्राह्मी तेल रोकेगा बालों का झड़ना

ब्राह्मी तेल हमारे मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है। ऐसे में जब स्ट्रेस कम होगा तो हेयर फॉल अपने आप ही कम होने लगेगा और बालों को जड़ से मजबूती मिलेगी। इसके अलावा गर्मी व पसीने से होने वाले इन्फेक्शन को भी यह तेल कम करता है। लेकिन हेयर एक्सपर्ट्स कहती हैं कि 'सिर्फ तेल लगाना ही काफी नहीं है। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए संतुलित डाइट, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। आयुर्वेदिक तेल एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करते हैं, न कि तुरंत चमत्कारी इलाज।' Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - क्या खाली पेट केला खा सकते हैं? जानें कौन-खाएं और कौन-परहेज करें