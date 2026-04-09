मेंटल हेल्थ ईशू (Mental Health Issues)
हमारे देश में बेशक से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन मानसिक बीमारियां यहां तेजी से बढ़ रही हैं। काम का दवाब, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और डिजिटल एडिक्शन की वजह से भारतीय युवाओं में डिप्रेशर, एंजाइटी जैसी बीमारियां बढ़ रही है। मानसिक बीमारी के लक्षणों में उदासी, निराशा, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लगना शामिल है। हम समय रहते इन लक्षणों को पहचानें और अपने जीवनशैली में सुधार करें, तो न सिर्फ बीमारी को गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। बल्कि भारत में बढ़ते मेडिकल बोझ को भी कम किया जा सकता है।