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भारत में पैर पसार रही 5 बड़ी बीमारियां, लक्षणों से करें पहचान; कहीं आपको तो नहीं ये बीमारी?

भारत में तेजी से फैल रही बीमारियां मुख्य रूप से लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। ऐसे में न सिर्फ बीमारियों को पहचानना जरूरी है, बल्कि लक्षणों पर भी गौर करना जरूरी है। आइए जानते हैं भारत में कौन सी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 9, 2026 2:53 PM IST

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भारत में तेजी से फैल रही हैं ये बीमारियां

गलत जीवनशैली, खानपान, प्रदूषण और अन्य कारणों से भारत में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 दशक पहले जहां भारत में संक्रामक (इन्फेक्शियस) बीमारियां ज्यादा होती थीं, वहीं अब लाइफस्टाइल और नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (NCDs) तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर मौजूद आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारत में साल 2000 के बाद होने वाली मृत्यु में 63 से 65% मौतें लाइफस्टाइल और नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होती है। भारत में बढ़ती लाइफस्टाइल और नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज के बीच यह जानना जरूरी है कि देश में कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि हम बीमार हैं या नहीं इसका पता आसानी (Bharat Main Kaun Si Bimari Badh Rahi hai) से लगाया जा सके।

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हृदय रोग (Heart Disease)

भारत में पिछले 5 सालों में हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के मामले बुजुर्गों में देखे जाते थे। लेकिन अब इस तरह की बीमारी युवाओं में भी देखी जा रही है। एक रिसर्च बताती है कि भारतीय युवाओं का खराब खान- पान, मानसिक तनाव और नींद की कमी के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा डेस्क जॉब के कारण फिजिकल एक्टिविटी कमी भी हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की समस्या बढ़ रही है। हार्ट अटैक होने पर व्यक्ति को अचानक से सीने में दर्द या दबाव, सांस फूलना, हाथ, कंधे या जबड़े में दर्द की परेशानी होती है।  Also Read - चेहरे के लिए चावल का पानी के फायदे, जानें कैसे बनाएं Rice Water Toner

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मेंटल हेल्थ ईशू (Mental Health Issues)

हमारे देश में बेशक से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन मानसिक बीमारियां यहां तेजी से बढ़ रही हैं। काम का दवाब, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और डिजिटल एडिक्शन की वजह से भारतीय युवाओं में डिप्रेशर, एंजाइटी जैसी बीमारियां बढ़ रही है। मानसिक बीमारी के लक्षणों में उदासी, निराशा, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लगना शामिल है। हम समय रहते इन लक्षणों को पहचानें और अपने जीवनशैली में सुधार करें, तो न सिर्फ बीमारी को गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। बल्कि भारत में बढ़ते मेडिकल बोझ को भी कम किया जा सकता है।

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कैंसर (Cancer)

भारत में कैंसर लगातार एक स्वास्थ्य चुनौती बनता रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2022 में लगभग 14.6 लाख कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं, 2025 में देश के कैंसर के मरीजों की संख्या में 12.8% की वृद्धि हुई। भारत के पुरुषों में फेफड़े/मुंह और महिलाओं में स्तन/सर्वाइकल कैंसर सबसे प्रमुख हैं। कैंसर के लक्षणों में शरीर में गांठ या सूजन, अचानक वजन घटना, लगातार खांसी या खून आना शामिल है। Also Read - चाइना में ब्रेकअप के बाद पार्टनर को देने पड़ते हैं पैसे, चाइनीज डेटिंग का ये ट्रेंड है बड़ा अनोखा

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हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension)

हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का पहला संकेत होता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण मरीज को अक्सर सिरदर्द, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना और शारीरिक थकान की समस्या होती है। हाई ब्लड प्रेशर को समय के साथ मैनेज न किया जाए तो इससे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है।

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डायबिटीज (Diabetes)

वैश्विक स्तर पर भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। खराब खानपान और किसी प्रकार की एक्सरसाइज न होने के कारण भारत में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी शामिल है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत में हर 3 में से 1 व्यत्ति प्री-डायबिटीज जैसे पीड़ित होगा। Also Read - National Institute of Homoeopathy में कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? खर्चा कितना आता है और X-Ray, ECG की क्या कॉस्ट है?