भारत में पिछले 5 सालों में हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के मामले बुजुर्गों में देखे जाते थे। लेकिन अब इस तरह की बीमारी युवाओं में भी देखी जा रही है। एक रिसर्च बताती है कि भारतीय युवाओं का खराब खान- पान, मानसिक तनाव और नींद की कमी के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा डेस्क जॉब के कारण फिजिकल एक्टिविटी कमी भी हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की समस्या बढ़ रही है। हार्ट अटैक होने पर व्यक्ति को अचानक से सीने में दर्द या दबाव, सांस फूलना, हाथ, कंधे या जबड़े में दर्द की परेशानी होती है। Also Read - चेहरे के लिए चावल का पानी के फायदे, जानें कैसे बनाएं Rice Water Toner