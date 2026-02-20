Select Language

10 रुपए में मिटाने हैं डार्क स्पॉट्स? ये उपाय होगा बेहद असरदार

Tomato Juice For Dark Spots: चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 से 15 रुपए खर्च करके ही डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पा सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : February 20, 2026 2:25 PM IST

10 रुपए में डार्क स्पॉट्स मिटाने के लिए क्या लगाएं?

Tomato Juice for Dark Spots: आजकल ज्यादातर लोग त्वचा से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें चेहरे के दाग-धब्बे एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग चेहरे के दाग-धब्बों, झाइयों और पिग्मेंटेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। चेहरे के दाग-धब्बे त्वचा की खूबसूरती को कम कर देते हैं और व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को भी गिरा देते हैं। भले ही दाग-धब्बे मेकअप से छिप जाते हैं, लेकिन इस पर काफी मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग चेहरे के दाग-धब्बों को मिटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो सिर्फ 10 रुपए खर्च करके चेहरे के दाग-धब्बे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक टमाटर खरीदना है और इसे चेहरे पर लगाना है।

चेहरे के दाग-धब्बे कैसे मिटाता है टमाटर का रस?

टमाटर सेहत के साथ ही स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। टमाटर का रस दाग-धब्बों और डार्क स्पॉट्स को मिटाने में असरदार होता है। टमाटर के रस में नेचुरल एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होते हैं, जो दाग-धब्बों और टैनिंग को मिटाने में मदद करते हैं। टमाटर का रस चेहरे के डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। यह त्वचा की चमक बढ़ाता है और रंगत को बेहतर बनाने में मदद करता है। टमाटर में लाइकोपीन भी होता है, जो सनस्पॉट्स को कम करने में मदद करता है Also Read - नसों में छुपे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खाली पेट पिएं इस लाल सब्जी का जूस, डायबिटीज भी होगा कंट्रोल

चेहरे पर टमाटर का पेस्ट कैसे लगाएं?

इसके लिए आप एक टमाटर लें और इसे कद्दूकस करें। इसे चेहरे पर अप्लाई करें और 1-2 मिनट तक धीरे-धीरे स्क्रब करें। 10 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। इससे त्वचा का निखार बढ़ेगा और रंगत साफ होगी। टमाटर का रस चेहरे के दाग-धब्बे रिमूव करता है और पिग्मेंटेशन को कम करता है।

नींबू के रस मिलाकर लगाएं टमाटर का रस

अगर चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग-धब्बे या हाइपरपिग्मेंटेशन है, तो टमाटर के रस में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच टमाटर का रस लें और इसमें नींबू का रस मिलाएं। इस कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट बाद त्वचा को सादे पानी से धो लें। यह टैनिंग को कम करता है और सनबर्न से भी छुटकारा दिलाता है। आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। Also Read - Tomato juice: इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर हेल्दी स्किन तक सर्दियों में टमाटर का जूस पीने से मिलेंगे ये 4 जबरदस्त फायदे

स्क्रब की तरह यूज करें

टमाटर स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप टमाटर के गूदे में चीनी मिलाएं और हल्के हाथों से धीरे-धीरे चेहरे की मालिश करें। यह ओपन पोर्स को कम करने में मदद करता है। टमाटर का रस डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करने में मदद करता है। इसलिए आप चाहें तो सप्ताह में एक बार टमाटर को स्क्रबर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाते समय बरतें ये सावधानियां

चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर त्वचा पर खुले घाव है तो भी टमाटर का पेस्ट लगाने से बचना चाहिए। इससे आपको जलन और इरिटेशन हो सकती है। अगर चेहरे पर टमाटर लगाने से जलन महसूस हो रही है, तो इसे लगाने से तुरंत बचें। सेंसिटिव स्किन पर भी आपको टमाटर का पेस्ट लगाने से बचना चाहिए। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - रोजाना खाली पेट 1 गिलास टमाटर का जूस पीने के फायदे