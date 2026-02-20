चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाते समय बरतें ये सावधानियां









चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर त्वचा पर खुले घाव है तो भी टमाटर का पेस्ट लगाने से बचना चाहिए। इससे आपको जलन और इरिटेशन हो सकती है। अगर चेहरे पर टमाटर लगाने से जलन महसूस हो रही है, तो इसे लगाने से तुरंत बचें। सेंसिटिव स्किन पर भी आपको टमाटर का पेस्ट लगाने से बचना चाहिए। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।