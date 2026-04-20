गर्मियों में हर वक्त रहती है सुस्ती और आलस? इन 5 आसान टिप्स से दिनभर रहें एनर्जेटिक

क्या आप गर्मियों में हर वक्त सुस्ती, थकान और आलस महसूस करते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। इस मौसम में ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। धूप में रहने और पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर सुस्ती और थकान महसूस होती है। ऐसे में काम पर मन नहीं लगता है, फोकस कम हो जाता है और व्यक्ति दिनभर थकावट महसूस करता है। अगर आपको भी गर्मियों में अक्सर ऐसा ही महसूस होता है, तो कुछ टिप्स जरूर फॉलो करें। इनसे आप दिनभर एनर्जेटिक और एक्टिव फील करेंगे। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं गर्मियों में एनर्जी बढ़ाने के टिप्स-