Causes of tingling in Feet : हाथ-पैरों में झुनझुनी होने की परेशानी को हम काफी सामान्य समझते हैं। लेकिन इस तरह के लक्षण कुछ स्थितियों में गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपको हाथ-पैरों में झुनझुनी की परेशानी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज करने से बचें। दरअसल, पैरों में झुनझुनी होने के पीछे कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें डायबिटीज से लेकर किडनी डिजीज शामिल है। आइए जानते हैं हाथ-पैरों में झुनझुनी के पीछे क्या है वजह?