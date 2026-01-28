Select Language

थायराइड में क्या खाना चाहिए? ये 5 फूड्स THS लेवल को रखते है कंट्रोल

Thyroid Diet Tips in Hindi: थायराइड रोगियों को अपनी डाइट में कुछ फूड्स जरूर शामिल करने चाहिए। इनसे थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम करती है।

Written by Anju Rawat | Published : January 28, 2026 10:25 AM IST

1/6

थायराइड में क्या खाना चाहिए?

Thyroid Diet Tips in Hindi: थायराइड एक बेहद आम समस्या है और आजकल इसके मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। युवाओं में भी थायराइड रोग के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि थायराइड, गर्दन के सामने स्थित तितली के आकार की ग्रंथि है, जो T3 और T4 हार्मोन का उत्पादन करती है। इसके अलावा, थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म, हृदय गति और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। जब यह ग्रंथि सही तरीके से हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है, तो इस स्थिति में थायराइड की समस्या होती है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, इसमें हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म शामिल हैं। थायराइड रोगियों को दवाइयों के साथ ही, अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना जरूरी होता है। आइए, जानते हैं थायराइड में क्या खाना चाहिए(Thyroid me Kya Khana Chahiye)?

2/6

मखाने का सेवन करें

थायराइड को मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए। थायराइड मरीजों के लिए मखाना एक वरदान माना जाता है। यह थायराइड फंक्शन में सुधार करता है और टीएसएच लेवल को कम करने में मदद करता है। आप मखाने का सेवन स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। इसके अलावा, मखाने को नाश्ते में भी खाया जा सकता है।  Also Read - थायराइड में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज, बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट

3/6

नारियल का पानी पिएं

थायराइड रोगियों के लिए नारियल का पानी भी बेहद फायदेमंद होता है। नारियल पानी पीने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और यह थायराइड रोगियों के लिए लाभकारी होता है। नारियल पानी पीने से थायराइड ग्रंथि के कामकाज बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में नारियल पानी को जरूर शामिल करना चाहिए।

4/6

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां थायराइड रोगियों के लिए भी अच्छी होती हैं। अगर आपको थायराइड है, तो अपनी रोज की डाइट में एक कटोरी हरी सब्जी जरूर शामिल करें। आप पालक खा सकते हैं, जो आयरन और जिंक से भरपूर होता है। Also Read - थायराइड को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5 चीजें, जानें किन चीजों को खाने से बढ़ सकता है थायराइड

TRENDING NOW

5/6

ब्राजील नट्स

बहुत जरूरी होता है। आप रोजाना सिर्फ 1 से 2 ब्राजील नट्स खा सकते हैं। इनका सेवन कच्चा या भूनकर किया जा सकता है। इसके अलावा, आप ब्राजील नट्स को सलद या स्मूदी में मिलाकर भी खा सकते हैं।

6/6

दाल खाएं

दाल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और हर व्यक्ति को अपनी डाइट में दाल जरूर शामिल करना चाहिए। थायराइड रोगियों के लिए मूंग और मसूर की दाल बेहद फायदेमंद होती हैं। आप रोजाना लंच में एक कटोरी दाल जरूर शामिल करें। इससे आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और थायराइड ग्रंथि भी सही तरीके से काम करेगी। Also Read - थायराइड रोगियों को क्या खाना चाहिए?