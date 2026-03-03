Select Language

रंग हटाते समय अक्सर की जाने वाली इस गलती से खराब हो सकती है स्किन, कहीं आप तो नहीं लगाते साबुन?

होली में अगर आपको स्किन से गुलाल हटाने में परेशानी हो रही है तो ये 3 आम गलतियां बिल्कुल न करें जो स्किन को साफ करने की बजाय और खराब कर सकती हैं। आइए इन गलतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : March 3, 2026 6:26 PM IST

चेहरे से होली का पक्का रंग हटाने का सही तरीका

Holi ka Rang Kaise Saaf Kare: होली के बाद स्किन से रंग हटाना एक सामान्य नॉर्मल है, लेकिन इसे गलत तरीके से करने पर स्किन को गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है। जमकर होली खेलने के बाद कुछ लोग त्वचा पर जमा गुलाल साफ करने के लिए नहाने जाते हैं और वहां जाकर घंटों साबुन घिस-घिसकर रंग निकालने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि बार-बार साबुन लगाने से रंग जल्दी निकल जाएगा, जबकि सच्चाई इसके उलट हो सकती है। हमारी स्किन जो होती है, वह हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा ढाल की तरह होती है, और इसकी देखभाल बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हम आपको इस लेख में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, जो भले ही स्किन को खराब करती हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं का सहारा लेते हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं।

साबुन लगाने से बिगड़ता है स्किन का PH

आमतौर पर त्वचा का सामान्य pH 4.5 से 5.5 के बीच होता है, जो इसे बैक्टीरिया और इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है। बता दें कि ज्यादातर जो साबुन होते हैं, जिनका सभी घरों में नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनमें एल्कलाइन होते हैं, जो इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि जब आप रंग हटाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर और ऑयल खत्म होता जाता है और त्वचा रूखी व रेड हो जाती है।

रगड़ना से स्किन डैमेज का खतरा

आजकल इतने पक्के रंग आ गए हैं कि उन्हें कितना भी घिस कर निकालो, फिर भी नहीं निकलते हैं। पहले नहाते समय त्वचा रगड़ते हैं और फिर नहाने के बाद तौलिया से स्किन को जोर-जोर से रगड़ते हैं। इससे हमारी स्किन पलती दरारें बन सकती हैं जो इंफेक्शन और स्किन रेडनेस का कारण बन सकती हैं। ऐसे में स्किन को तेज की रगड़ने से बचें और पक्के रंगों का इस्तेमाल न करें।

तुरंत एक्सफोलिएशन करने से बचें

कुछ महिलाएं होली खेलने के बाद अपने चेहरे से रंग हटाने के लिए स्क्रब या केमिकल पीस का इस्तेमाल करती हैं, ताकि गुलाल भी उतर जाए और स्किन को पोस्ट होली वाला ग्लो भी आ जाए। लेकिन तुरंत इनका का उपयोग करना जलन और सूजन को बढ़ा सकता है। इसलिए कम से कम 3–4 दिन बाद, जब स्किन नॉर्मल हो जाए, तब हल्का एक्सफोलिएशन किया जा सकता है। इस दौरान मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करना बिल्कुल न भूलें।

माइल्ड क्लींजर और ऑयल क्लीनिंग

बेहतर होगा कि आप रंग हटाने से पहले नारियल तेल, बादाम तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इन्हें हल्के हाथों से लगाएं और 15–20 मिनट तक छोड़ दें। यह पोर्स में घुसे गुलाल के छोटे-छोटे पार्टिकल को ढीला करने में मदद करता है। इसके बाद गुनगुने पानी या सल्फेट-फ्री माइल्ड क्लींजर से फेस वॉश कर लें। ध्यान रखें कि दिन में 2-3 बार ही फेस वॉश करने, वरना स्किन ड्राई हो सकती है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

अगर रंग हटाने के बाद आपको तेज जलन, सूजन, फफोले या ज्यादातर खुजली बनी रहती है तो स्किन एक्सपर्ट के पास जाएं। वहीं अगर आपको कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि रंग लगी हुई त्वचा पर रिएक्शन हो रहा है तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।