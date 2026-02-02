Select Language

बिना किसी संकेत के दस्तक देती हैं ये 5 बीमारियां, लक्षणों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Verified VERIFIED By: Dr. Raman Kumar

कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जो बिना किसी संकेत के शरीर में दस्तक दे देती हैं। इसलिए इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

Written by Anju Rawat | Published : February 2, 2026 10:19 AM IST

बिना किसी संकेत के विकसित होती हैं ये बीमारियां

कई बार जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं, तो एमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि, इसका मतलब है बिल्कुल नहीं है कि हमारे शरीर में यह बीमारी अचानक से विकसित हो गई। इस बीमारी की शुरुआत कहीं-न-कहीं हमारे शरीर में कई समय पहले से हो चुकी थी, लेकिन शरीर इसका कोई संकेत नहीं दे रहा था। वैसे तो जब भी कोई बीमारी शुरू होती है या कोई तकलीफ होती है, तो शरीर तरह-तरह के लक्षण दिखाने लगता है। लेकिन, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिना किसी संकेत के ही शरीर में दस्तक दे देती हैं। तो आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं इन बीमारियों के बारे में-

डायबिटीज

डायबिटीज आजकल की एक बेहद आम बीमारी बन गई है। यह पहले बुजुर्गों में देखने को मिलती है। हालांकि, अब बच्चों और युवाओं में भी डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं। डायबिटीज, लाइफस्टाइल से जुड़ी एक बीमारी है, जो शरीर में बिना किसी लक्षण के विकसित हो सकती है। अगर डायबिटीज का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह बीमारी किडनी और हार्ट हेल्थ को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। Also Read - सर्दियों में पनीर या सोया चंक्स? जानें, कौन सी चीज है आपके लिए है बेस्ट

हार्ट अटैक

हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति है, जो शरीर में बिना किसी संकेत के दस्तक दे देती है। आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही हैं, जिनके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक का कोई लक्षण महसूस नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में शरीर कुछ संकेत दे सकता है। इसमें सीने में दर्द, घबराहट, सीने में जलन और सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल हैं। इस मामले में कई बार स्ट्रोक और अंदरूनी ब्लीडिंग भी शुरू होने लगती है।

अस्थमा या सीओपीडी

अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियो की शुरुआत भी बिना किसी संकेत के हो सकती है। हालांकि, कुछ मामलों में शुरुआत में ही सीने में दर्द और सांस फूलने जैसे संकेत महसूस हो सकते हैं। लेकिन, कई बार अस्थमा के लक्षण तब दिखते हैं, जब सांस लेने में मुश्किल होती है और यह एमरजेंसी की स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन लेवल काफी गिर जाता है।  Also Read - शाकाहारी लोगों में ज्यादा होती है Vitamin B12 की कमी, पूरी करने के लिए आज ही खाएं ये 3 सीड्स

पेट से जुड़ी दिक्कत

जब पेट से जुड़ी दिक्कतें होनी शुरू होती हैं, तो शरीर कुछ मामलों में संकेत दिखाता है और कुछ मामलों में नहीं। लेकिन, ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज ही करते हैं। गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसे लक्षणों को लोग सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं। जबकि, ये लक्षण पेट से जुड़े गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकते हैं जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकते हैं और व्यक्ति के लिए जानलेवा तक बन सकते हैं।

सेप्सिस और निमोनिया

सेप्सिस और निमोनिया के मामलों में भी अचानक वृद्धि से एमरजेंसी वार्ड पर दबाव पड़ सकता है। इन बीमारियों में भी शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते हैं, जब स्थिति बिगड़ने लगती है तब शरीर में गड़बड़ियां शुरू होती हैं और समस्या गंभीर रूप ले लेती है। Also Read - शादी के 10–12 साल साथ रहने के बाद कपल तलाक क्यों ले रहे हैं? क्या सच में प्यार अचानक खत्म हो जाता है?