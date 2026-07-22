अर्थराइटिस में राहत दिला सकती हैं ये 5 जड़ी-बूटियां, आयुष मंत्रालय ने दी डाइट में शामिल करने की सलाह

अर्थराइटिस रोगियों के लिए जड़ी-बूटियां

अर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें लोगों को तरह-तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं अर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों में इसका खतरा ज्यादा हो सकता है। अर्थराइटिस के इलाज के लिए दवाइयों और सही खान-पान का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके लक्षणों को मैनेज करने के लिए कुछ जड़ी-बूटियों का सेवन भी किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताया है, जो अर्थराइटिस के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।