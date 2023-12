हाई यूरिक एसिड की समस्या में गेहूं के बजाय खाएं ये 5 तरह की रोटियां, पेशाब से निकल जाएगी सारी गंदगी बाहर

यूरिक एसिड में खाएं ये 5 तरह की रोटियां

Different types of roti For Uric Acid : यूरिक एसिड हमारे ब्लड में मौजूद एक केमिकल है, जिसका निर्माण प्यूरीनयुक्त खाद्य पदार्थों के टूटने से होता है। शरीर में यूरिन एसिड का स्तर काफी ज्यादा बढ़ने से यह क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन, रेडनेस की परेशानी हो सकती है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले प्यूरीन युक्त खाद्य पदार्थों को सीमित मात्रा में खाने की जरूरत होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड को घटाने के लिए आपको कुछ हेल्दी खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे यह गंदगी हमारे शरीर से बाहर हो जाए। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप गेहूं के आटे से बनी रोटी के बजाय कई अन्य हेल्दी अनाजों की रोटी का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन सी रोटियां खाएं?