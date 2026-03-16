पेशाब खुलकर न आने के क्या कारण हैं? कहीं आप इन समस्याओं के तो नहीं हैं शिकार

खुलकर पेशाब न आने के क्या कारण हैं?









Not Passing urine freely : आधुनिक लाइफस्टाइल में लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, जिसमें पेशाब से जुड़ी परेशानी मुख्य है। लोगों को पेशाब से जुड़ी परेशानी काफी ज्यादा हो रही हैं। हम में से कुछ लोग पेशाब के पीलेपन से परेशान रहते हैं। वहीं, कुछ लोगों को खुलकर पेशाब न आने की शिकायत होती है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर नहीं, तो इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि खुलकर पेशाब न आना अंदरूनी परेशानी की ओर इशारा करता है, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए बीएलके मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली के फिजिशियन डॉ. भानु मिश्रा जानते हैं खुलकर पेशाब न आने के कारण क्या हैं?