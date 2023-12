अनोखी है रविंद्र जड़ेजा की प्रेम कहानी!

What is the love story of Jadeja's wife : भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के ऑलराउंडर रवींद्र जड़ेजा आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। 35 साल की उम्र में भी जडेजा काफी ज्यादा फिट क्रिकेटर्स में से एक हैं। वह भारतीय टीम के काफी अच्छे मैच विनर्स हैं, जहां क्रिकेट उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं, वे अपने परिवार को भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मानते हैं। खासतौर पर पत्नी रिवाबा के साथ उनका मजबूत रिश्ता देखकर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनकी तरह भी उनका रिश्ता इसी तरह मजबूत हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी उनकी लव-कम-अरेंज मैरिज थी। उनके लव लाइफ की स्टोरी जानकर आपको लगेगा की आप किसी फिल्म की स्टोरी पढ़ रही हैं। आइए यहां जानते हैं उनकी अनोखी प्रेम कहानी और रविंद्र जड़ेजा कैसे अपने रिश्ते को रखते हैं मजबूत? आप भी उनके रिश्ते निभाने के तरीकों को अपनाकर अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं।