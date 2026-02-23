हाई बीपी जैसे दिखने वाले ये लक्षण वास्तव में हो सकते हैं हार्ट अटैक का संकेत, अधिकतर लोग कर देते हैं गलती

हार्ट अटैक के लक्षण (Symptoms Of Heart Attack)









Heart Attack Symptoms in Hindi: हार्ट की बीमारियां बहुत ही कोमन होती जा रही हैं और आजकल देखा जा रहा है कि कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। हार्ट अटैक एक जानलेवा कंडीशन होती है, लेकिन अगर सही जानकारी की मदद से समय रहते इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान की जाए तो हार्ट अटैक से होने वाली जटिलताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि, हार्ट अटैक के लक्षणों की पहचान करना कई बार मुश्किल हो सकता है, खासतौर पर जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, उन्हें कई बार हार्ट अटैक के लक्षणों के दौरान भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हार्ट अटैक के लक्षणों को कई हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण समझ लेना जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं।