धूप से चेहरा जल जाए, तो क्या करें? जानें स्किनकेयर के 5 तरीके

धूप से चेहरा जल जाए तो क्या करें?

25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है। भारतीय ज्योतिष और पंचांग के हिसाब से ये वे 9 दिन होते हैं, जो सबसे ज्यादा गर्म होती है। क्योंकि इस दौराम सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। वहीं, वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस दौरान सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं। ऐसे में हवा में नमी की कमी हो जाती है और धरती काफी गर्म हो जाती है। ऐसे में इन 9 दिनों में घर से बाहर निकलना किसी जलते चुल्हे में घुसने के समान है। इस दौरान घर के बाहर निकलने से न सिर्फ डिहाइड्रेशन की परेशानी होती है, बल्कि स्किन भी जलने लगती है। अगर आप किसी मजबूरी के कारण घर से बाहर निकल रहे हैं और आपकी स्किन जल गई है, तो ऐसी स्थिति में स्किन को रिकवर करना बहुत ही जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार उपाय बताएंगे, जिससे धूप में जली स्किन की परेशानी को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं-