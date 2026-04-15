Summer Skin Care Tips: गर्मियों में धूप, पसीने और उमस की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। यह मौसम त्वचा को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए गर्मियों में त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ती है। इस मौसम में सुबह और रात को प्रॉपर स्किनकेयर करना जरूरी होता है, ताकि त्वचा पर मौजूद धूल-मिट्टी, प्रदूषण के कण और पसीना आदि आसानी से निकल जाए और स्किन पोर्स हेल्दी बने रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किन केयर कैसे करें, तो आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स-