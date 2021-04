1 / 7

गर्मियों के लिए डायट टिप्स

Summer Diet Tips by Rujuta Diwekar: गर्मियों का मौसम आते ही लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव होने लगते है। सर्दियों में जहां लोग देर तक सोना पसंद करते हैं, डीप फ्राइड पकौड़े खाना और गर्मागर्म चाय पीना उन्हें अच्छा लगता है वहीं, गर्मियों में लोगों को भूख कम लगती है और वे कम मात्रा में खाना खाते हैं। (Low Appetite in Summer season) सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और डायट एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण देती हैं। रूजुता बताती हैं कि, गर्मियों के मौसम में खासकर दोपहर के समय कम भूख लगती है। जैसा कि सर्दियों में ठंड का सामना करने के लिए शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है इसीलिए, भूख भी अधिक लगती है। वहीं,, गर्मियों के मौसम में रोशनी और धूप के कारण शरीर में पानी की खपत अधिक होती है। इसीलिए, उन्हें प्यास अधिक और भूख कम लगती है। (Causes of low appetite in summer season)