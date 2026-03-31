गर्मियों में पेट में इंफेक्शन क्यों होता है? जानें इससे बचने के लिए क्या करें

पेट का संक्रमण एक आम समस्या है। इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पेट का फ्लू भी कहा जाता है। जब किसी बैक्टीरिया, वायरस या परजीवियों की वजह से पेट और आंतों में सूजन हो जाती है, तो इससे इंफेक्शन हो सकता है। पेट का संक्रमण आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। उल्टी, दस्त और पेट में दर्द आदि पेट के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। गर्मियों में ज्यादातर लोग बाहर जूस, सोडा, पानी आदि का सेवन करते हैं, जो दूषित हो सकते हैं। इनका सेवन करने से पेट में संक्रमण हो सकता है। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं गर्मियों में पेट में इंफेक्शन क्यों हो जाता है?