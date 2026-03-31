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गर्मियों में पेट में इंफेक्शन क्यों होता है? जानें इससे बचने के लिए क्या करें

Verified Medically Reviewed By: Dr. Raman Kumar

Stomach Infection: पेट में इंफेक्शन एक ऐसी समस्या है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति कभी-न-कभी परेशान होता है। इसकी वजह से पेट में तेज दर्द महसूस हो सकता है।

Written by Anju Rawat | Updated : March 31, 2026 9:41 AM IST

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पेट का संक्रमण क्या होता है?

पेट का संक्रमण एक आम समस्या है। इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पेट का फ्लू भी कहा जाता है। जब किसी बैक्टीरिया, वायरस या परजीवियों की वजह से पेट और आंतों में सूजन हो जाती है, तो इससे इंफेक्शन हो सकता है। पेट का संक्रमण आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। उल्टी, दस्त और पेट में दर्द आदि पेट के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। गर्मियों में ज्यादातर लोग बाहर जूस, सोडा, पानी आदि का सेवन करते हैं, जो दूषित हो सकते हैं। इनका सेवन करने से पेट में संक्रमण हो सकता है। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं गर्मियों में पेट में इंफेक्शन क्यों हो जाता है?

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पेट में इंफेक्शन के लक्षण

पेट में इंफेक्शन होने पर आपको कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इंफेक्शन होने पर आपको पेट में तेज दर्द, ऐंठन, बार-बार दस्त लगना, जी मिचलाना, उल्टी आना और हल्का बुखार जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। पेट में इंफेक्शन की वजह से आपको कभी-कभी ठंड भी लग सकती है। थकान, शरीर में दर्द, ब्लोटिंग और भूख में कमी पेट में इंफेक्शन के आम संकेत हो सकते हैं। Also Read - गर्मियों में पेट के इंफेक्शन से बचने के लिए टिप्स

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बैक्टीरिया का तेजी से पनपना

गर्मी में पेट का संक्रमण होने के पीछे सबसे आम कारण है, बैक्टीरिया का तेजी से पनपना। गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है और इसमें साल्मोनेला, ई.कोलाई जैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ये बैक्टीरिया पेट में इंफेक्शन का कारण बनते हैं।

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पानी की कमी

गर्मियों में पसीना खूब निकलता है। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे पाचन क्रिया धीमी हो सकती है और पेट की परत संवेदनशील हो सकती है। इससे पेट में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।  Also Read - पेट में इंफेक्शन होने पर नजर आते हैं ये 5 लक्षण, 90 फीसदी लोगों को महसूस होता है 5वां संकेत

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दूषित भोजन या जूस

गर्मियों में लोग शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब जूस पीते हैं। बाहर स्ट्रीट में जूस पीने से पेट का संक्रमण बढ़ सकता है। दरअसल, उनमें कीटाणु होने की संभावना ज्यादा होती है, जो संक्रमण का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आप जूस पीना चाहते हैं, तो घर पर हाइजीनिक तरीके से बनाकर पिएं।

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पेट के इंफेक्शन से बचाव कैसे करें?

पेट के इंफेक्शन से बचने के लिए आपको अधपका खाना खाने से बचना चाहिए। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और संक्रमण का खतरा कम होगा। खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं। बाहर का खाना खाने से बचें, ज्यादा मसालेदार खाने से परहेज करें। Also Read - सिंपल से ये 8 लक्षण हो सकते हैं पेट में संक्रमण के संकेत